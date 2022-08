Tensión en América TV: la batalla entre Karina Mazzocco y una entidad religiosa

El programa A La Tarde que conduce Karina Mazzocco por América TV tuvo una fuerte ida y vuelta con un reconocido organismo religioso. El video.

Karina Mazzocco protagonizó una incómoda situación en vivo a en su programa A La Tarde. La conductora que tiene su ciclo por América TV disparó con todo hacia una reconocida entidad religiosa pero, al día siguiente, se retractó por lo que sembró incertidumbre en los televidentes.

En la emisión del jueves 18 de agosto de 2022, se vivió un desgarrador momento al aire en el programa de Karina Mazzocco A La Tarde por América TV. El panelista Diego Estéves habló de una situación personal vinculada con la muerte de su padre y todo el programa responsabilizó a la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Mazzocco consideró que la entidad tiene "líderes doctrinarios" y el relato de Estéves conmovió a todos. "Mi viejo en Brasil fue una figura del canal Record TV que es el segundo más visto ¿Los dueños sabes quiénes son? La Iglesia Universal del Reino de Dios. Mi viejo se estaba muriendo, lo internaron y él no se quería internar porque creía en terapias alternativas, estaba en su derecho a morir como carajo se le ocurría", contó en una primera instancia.

Luego continuó: "Lo llevaron al hospital, es un sanatorio que está en San Pablo, de los mejores del mundo. Lo construyó el dueño de la Iglesia Universal. Llego, viene su empleada y me dice 'Diego, sacá a tu papá de acá'". Allí se le empezó a quebrar la voz, Karina lo calmó y siguió.

"Se acercaron dos obispos de la Iglesia, autoridades máximas, y le decían moribundo '¿vas a donar todo o no Marcelo? Decí que sí Marcelo'. Así 15 minutos. Obviamente nunca dijo que sí porque se murió", concluyó el panelista de A La Tarde. Unos días después, la conductora de América TV lanzó un comunicado en referencia al relato de su compañero.

"Queremos aclarar que las opiniones personales vertidas durante el desarrollo del programa no representan la opinión de Jotax Producciones ni de América TV, y que en caso de haber generado algún malestar en dicha institución, en sus autoridades y particularmente a los fieles, hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas", señaló Mazzocco en lo que se presume que fue un llamado de atención de la gerencia del canal y de la productora. La emisión del programa fue hasta eliminada de YouTube y despertó la polémica entre los televidentes.

Arde Intrusos: las fuertes internas de Flor de la V con sus compañeros

Por primera vez en la historia de Intrusos (América TV) la histórica panelista Marcela Tauro tomó las riendas de la conducción, en medio del viaje programado de Florencia de la V a Uruguay. Y en medio del último envío, la panelista habló de las conversaciones afiladas que tiene con sus compañeros de trabajo, en un grupo de WhatsApp paralelo en el que no estaría una importante figura.

Todo se originó luego de que Guido Kaczka -en conversación con el ciclo por medio de un móvil en vivo- hablase sobre la reconciliación de Susana Giménez y Carlos Perciavalle, uno de los temas de conversación en la mesa de Intrusos. "Hoy te vas a enterar el motivo y el insulto que le dijo Carlos Perciavalle a Susana que detonó la pelea", le comentaron a Tauro, dándole pie a su inesperada revelación sobre el grupo de WhatsApp paralelo que tiene con sus colegas.

"Dijiste insulto y no sé por qué me acordé del chat paralelo que está on fire. Saben que en Intrusos tenemos un chat paralelo, gracias por todos los mensajes. Ahora muestro todo lo que me puso Ambrosino, Pallares, todos", lanzó La Tauro (como le dicen sus compañeros).

El grupo de WhatsApp fue creado en la época en que Jorge Rial tuvo una crisis en la relación con su hija Morena, previo a que dejara el programa en manos de Moria Casán. Y una importante figura -además de Rial, que es sabido no integra el grupo- no sería parte del chat.