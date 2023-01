Telefe analiza sanción para participante de Gran Hermano: "Va a salir"

En la producción de Gran Hermano evalúan una posible sanción para un participante. El accidente en el reality de Telefe que generó una fuerte polémica dentro de la casa.

En Gran Hermano continúan los conflictos y disputas. A casi tres meses del inicio del reality de Telefe, un grupo de participantes comenzó a especular con la idea de que la producción del programa analice la posibilidad de ponerle una sanción a uno de los concursantes de la casa.

El "hermanito" que está en el ojo de la tormenta es Walter "Alfa" Santiago, que en las últimas horas mojó nuevamente el micrófono en la pileta y provocó la bronca de Gran Hermano. Todo sucedió justo cuando el hombre de 60 años bromeaba y jugaba con Camila Lattanzio en el jardín, se corrieron en la disputa por el oso llamado "Pinky".

En uno de los tramos del juego, "Alfa" se metió en la pileta con el micrófono y cayó accidentalmente al agua. Tiempo después, Agustín Guardis, Ariel Ansaldi, Nacho Castañares, Maxi Giudici, Marcos Ginocchio y Thiago Medina hablaban en los sillones del patio y varios de ellos comenzaron a especular con la idea de que Walter sea sancionado por la producción.

Walter "Alfa" Santiago podría ser sancionado por Gran Hermano.

Agustín tomó la palabra y lanzó: "Ese pin ya cae en cualquier lado". Y Ariel se sumó a las críticas contra "Alfa": "¿Pero vos no viste lo que pasó? Se cayó Alfa con micrófono y todo adentro de la pileta". Luego, Nacho contó lo que pasó y resaltó que Gran Hermano estaba furioso: "Bajó por la escalera de la pileta, se patinó, y se cayó sentado en el escalón. Al instante salió y se empezó a cagar de risa mientras decía 'uh mi micrófono'. De repente, se escuchó la voz de Gran Hermano que le dijo: ‘¡Walter!, ¡Walter!, por favor, dejá inmediatamente tu micrófono en el box".

"¿Sabés lo que va a salir eso, no?, ¡Una fortuna!", reaccionó "Frodo", quien luego le consultó a Maxi si lo podían sancionar. El cordobés analizó la situación y expresó: "Para mí si se le rompe no se lo cobran, no creo que se lo hagan pagar a él". "Si le entró agua, seguro que lo cagó rompiendo", concluyó Agustín.

Por qué Carmen Barbieri iniciará acciones legales contra Alfa de Gran Hermano

Resulta que el hombre de 60 años les contó a sus compañeros que había tenido un particular sueño con Carmen. A la conductora no le gustó nada este comentario y aseguró que iniciará acciones legales contra "Alfa".

"Soñé que se murió Carmen Barbieri. Veía las noticias y estaba Fede Bal llorando como loco. En Telefe Noticias decía: 'Ayer se retiró descompuesta de los estudios...'", relató "Alfa" mientras conversaba con Thiago Medina y Maxi Giudicci. Inmediatamente, Pluto TV dejó de mostrar la charla y cambió a una cámara que hacía una toma de la pileta.

Barbieri se enfureció con su comentario y dijo en Mañanísima (Ciudad Magazine): “A 'Alfa' le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida. Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata".

Acto seguido, aclaró: "No, mentira, pero es feo lo que dice”. "Soñó que te morías y que Fede estaba en el velatorio", sumó "Pampito", uno de los panelistas del programa. "Ay, ¡dejame de jorobar!", se quejó la exvedette, mientras veía en pantalla el momento en el que "Alfa" relató su sueño.