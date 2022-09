Tamara Báez se hartó de Wanda Nara y la escrachó en vivo: "Lo busca"

Los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara cobran cada día más fuerza. En este contexto, Tamara Báez, con quien el cantante comparte a su hija Jamaica, filtró un chat privado que tuvo con su ex en el que se pelearon por este motivo.

Si bien L-Gante y Tamara confirmaron su separación, la influencer asegura que el coqueteo con Wanda comenzó mientras estaban juntos, al igual que con otras mujeres que fueron vinculadas con el músico. En esa conversación por WhatsApp, la joven mostró la escena de celos que Elián Valenzuela le hizo cuando estaba a punto de tener una cita con otro chico.

“Supuestamente estamos separados. Hace una semana pasó esto cuando me quise ver con un chico”, compartió la influencer junto con las capturas de pantalla. “Por ahí va mi enojo, y porque ella (Wanda) lo busca desde que estábamos juntos. Entonces si lo vas a entretener, entretenelo bien y que a mí no me haga pasar estas cosas”, apuntó Tamara.

En aquel chat, se puede escuchar la voz de L-Gante amenazando a la madre de su hija Jamaica por verse con otro chico, a pesar de que estaban separados: "Tengan cuidado, tengan cuidado que pueden ser pollo". "Y sí. Es lo único que te queda. Lastimar a alguien. E ir en cana", le contestó la joven.

La palabra de Tamara Báez sobre su separación de L-Gante

Tamara Báez contestó varias preguntas que sus seguidoras le hicieron en Instagram sobre su separación con el cantante de la cumbia 420. "¿Vos te separaste o él tomó la iniciativa?", le preguntó una usuaria. En respuesta, le mediática explicó que desde hace mucho tiempo "venía esperándolo, aguantando muchas cosas y muchas noches sola" con su hija Jamaica, con la esperanza de que L-Gante pasara más tiempo en familia. En una de aquellas ocasiones, Tamara había contado que había pasado varios días sola, con fiebre y vómitos, cuidando a su bebé completamente sola porque el cantante no estaba.

"Con el primer video que se hizo viral, decidí separarme", sumó Báez, en referencia a un video que se filtró de Elián Valenzuela junto a otra chica. "Me duele como a cualquier mujer, porque una planea hijos y creí que íbamos a formar una linda familia. Pero la vida y los hijos te hacen fuerte. Pero no voy a negar que sí, estuve muy mal mucho tiempo. Por eso terminé en la clínica hace unas fechas", confesó la influencer.