Horror en C5N luego de que dispararan contra uno de sus móviles.

La gente que habita el Delta del Paraná está sumamente conmocionada por un hecho muy impactante de inseguridad: mientras una mujer navegaba por el río en cuestión, fue herida por un tirador serial. Esto pasó el domingo pasado a la altura de Escobar, donde Ana Márquez tuvo que ser llevada de emergencia al Kayak Escobar luego de que la bala le perforara un pulmón. Lo mencionado la llevó a ser derivada al Sanatorio Otamendi ubicado en Capital Federal, donde fue finalmente operada.

Una importante cantidad de medios cubrieron lo acontecido, incluyendo C5N. El canal dispuso de un móvil en la zona, para que dieran aviso por si algo ocurría o si obtenían algún testimonio valioso de vecinos de la zona. Ocurrió lo primero, un hecho sumamente lamentable: el aparente agresor habría ejecutado tres disparos a escasos metros del equipo periodístico.

Ana Márquez siendo trasladada de urgencia tras recibir un disparo.

El momento de tensión que se vivió en C5N

"¿Qué está pasando Bernardo?", quiso saber el periodista en el estudio, luego de que poncharan la imagen que estaba tomando el camarógrafo en el Delta del Paraná con un cartel que rezaba "urgente". "Chicos, nos acaban de tirar. Acaban de rebotar dos o tres disparos sobre el agua, hace momentos nada más, cuando estabamos haciendo la previa para venir al aire", le explicó su colega enviado al lugar.

"En ese sector a nuestra derecha, escuchamos tres estampidas que dieron sobre el agua, a 10 metros. Este es el lugar donde se habría producido el disparo, porque es el lugar señalado por los familiares y por la Policía", prosiguió, mientras su compañero enseñaba el sector donde habrían dado a parar las balas.

Esto generó enorme repercusión en las redes sociales, al traducirse en un nuevo episodio de violencia contra empleados del canal mientras efectúan una cobertura. Cabe destacar que el agresor de Ana Márquez fue reconocido, aunque los vecinos temen aún que pueda incurrir en el mismo accionar.