Susana Giménez y Antonio Laje, envueltos en rumores de romance: "Un encanto"

Antonio Laje y Susana Giménez fueron vistos juntos una vez más en un aeropuerto y ardieron los rumores de romance.

Susana Giménez y Antonio Laje enfrentan rumores de romance desde septiembre de 2021, especialmente porque la diva viaja muy a menudo a Punta del Este y tuvo varios encuentros con el periodista, quien además es piloto comercial. Desde su primer encuentro, salió a la luz que fue por pura coincidencia, la rubia lo eligió como su piloto designado para viajar siempre y volvieron a ser vistos juntos.

Todo comenzó en 2021, cuando Susana viajó a Uruguay y al subir al vuelo se dio cuenta de que el piloto que le había tocado era Laje. "Estábamos en Migraciones, Susana saludaba y la paraban permanentemente. La secretaria me mira y pone cara de sorpresa, yo con barbijo y no reconozco a nadie, la codea a Susana y le dice '¿sabés quién es? Antonio Laje'. Entonces ella me mira y me dice '¿venís a Punta del Este?' Pensaba que era pasajero, y le dije, ‘sí, vengo a llevarte’”, relató el periodista en Buenos Días América (América TV), el ciclo que conduce.

Sin embargo, Laje reconoció que sintió "mucha vergüenza" al verla. “Si no lo mostraba, no lo contaba. Me da mucha vergüenza. Me dijo ‘vamos a filmar’ y yo estaba muerto de vergüenza", admitió el periodista. Por su parte, Susana también se puso muy contenta al verlo. "¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este, ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”, exclamó la diva.

Ahora, fueron vistos juntos en el aeropuerto una vez más y aumentaron los rumores de romance. “Es espectacular. Así como la ves, así es. Es un encanto”, dijo el conductor sobre Susana en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). "Es recontra natural y sencilla. Re tranquila, es tan humilde... Yo no cuento. Le mando un beso enorme, un placer. Rescato su sencillez y humildad. Es la persona más famosa de Argentina y de la región, recontra conocida y es tan genia”, insistió.

Susana Giménez llegó a Argentina y apuntó contra Moria Casán

Susana Giménez llegó a Argentina tras haber terminado con su temporada teatral de la obra Piel de Judas y fue entrevistada por un movilero de A la Tarde (América TV). En medio de la nota, el periodista le preguntó cómo se había tomado los dichos de Moria Casán en La Noche de Mirtha. En aquella ocasión, Legrand le había preguntado a Moria: "¿Vos nos querés a Susana y a mí?". Lejos de fingir para agradar, Moria fue sincera y respondió que no quería a Susana.

"¿Viste el debut de 'La Chiqui'?", le preguntó el notero. "No porque yo estoy en el teatro a esa hora, pero la voy a ver porque me lo grabaron", respondió Giménez. "¿Escuchaste lo que le dijo de si eran amigas o no y lo que le respondió Moria?", insistió el entrevistador. "No, no me importa", cerró la diva.