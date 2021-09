Susana Giménez viajó en avión y su piloto era un famoso periodista: "¡No lo reconocí!"

En su vuelo de vuelta a Uruguay, Susana Giménez se encontró con un piloto argentino inesperado y famoso al que no pudo reconocer hasta que su compañera de viaje le avisó quién era.

Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas... Susana Giménez se encontró con un piloto de avión famoso, argentino e inesperado en pleno viaje de vuelta a Uruguay. Y lo peor es que no se dio cuenta hasta que su compañera de vuelo le avisó de quién se trataba. De hecho, ella misma publicó un breve video acerca de lo que había ocurrido a través de su cuenta oficial de Instagram (@gimenezsuok), en la que tiene más de 2.6 millones de seguidores.

"¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este... ¿Saben quién era el piloto? ¡Antonio Laje! Un genio", posteó la diva de 77 años en la mencionada red social. Como parte de la grabación, se escucha a la actriz, exmodelo y empresaria decirle al periodista de 59 años: "Antonio, yo llegué y no te conocí vestido de piloto, precioso. Inés me dice ´¿sabes quién es, no? Laje´. ¡Laje, flaquísimo! Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”.

Entonces, el piloto comercial y conductor de Buenos Días América (América TV) le respondió a pura cortesía: "Vine a llevarte, un placer para mi”. Amablemente, sobre el final de la particular filmación, una de las figuras de Telefe le devolvió: "¡Qué genial, me encanta! Para mí también, ´Lajito´, amoroso".

Posteriormente, el comunicador también se refirió al curioso encuentro en Instagram (@antoniolaje) para sus más de 205 mil seguidores: "Uno de los vuelos más lindos que me tocó realizar lo hice esta tarde. Enorme placer de haberte llevado hoy. Gracias por tu sencillez… ¡Y por este video genial!".

Por qué Susana Giménez se va de Argentina otra vez

Después de haber pasado casi toda la pandemia de coronavirus y de haber superado esa enfermedad en su lujosa chacra La Mary en Uruguay, "Su" regresó a su país natal, aunque apenas estuvo menos de un mes y ya retornó al territorio charrúa porque será parte de la sexta edición de América Business Forum, el encuentro de líderes de mayor alcance del continente que nuclea a reconocidos CEOs, autoridades del gobierno, ONGs y exponentes del arte y de la cultura, que bajo la premisa #ComeBack: Es tiempo de creer debatirán sobre el futuro de la región post COVID-19.

La diva será entrevistada allí por el presentador Ismael Cala, uno de sus mejores amigos, con quien hablará sobre el éxito y el aprendizaje que la convirtieron en un "ícono latinoamericano de la televisión y del entretenimiento".

Cuándo vuelve Susana Giménez a la TV

Tras el regreso a Argentina el 25 de agosto de 2021 y la entrevista exclusiva que les concedió a Cristina Pérez y a Rodolfo Barili por Telefe, aún es incierto el futuro de la conductora en la pantalla chica nacional, aunque se estima que será recién en marzo o abril de 2022, con un programa con un formato distinto al que encabezó históricamente.

Laje habló de la sorpresa a Susana Giménez

Un día más tarde de este inesperado encuentro que llamó la atención y se hizo viral, el líder de Buenos Días América se refirió a ello en su envío matutino. "Es espectacular Susana, así como la ves es espectacular, sencilla, y creo que eso es la que la hace lo que es: muy, muy grande. Estamos hablando de tal vez la persona más famosa y más reconocida de la Argentina", dijo al aire.

Antonio Laje, el piloto sorpresa famoso que llevó a Susana Giménez a Uruguay.

"Creo que me la crucé tres o cuatro veces en todos estos años, en alguna entrega del Martín Fierro. Y es siempre igual, es tan cálida... Venía entrando al aeropuerto y obviamente que no podía caminar porque la paran todo el tiempo. Fue un placer enorme tenerla como pasajera y llevarla, es una maravilla", sentenció.