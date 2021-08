Qué fue de la vida del niño al que Susana Giménez le perdió la mascota

El joven se expresó sobre el traumático momento que vivió en televisión. Susana Giménez quedó expuesta una vez más por uno de sus incontables bloopers.

Susana Giménez nunca podrá borrar la enorme cantidad de bloopers de sus programas que quedaron grabados. Uno de ellos se dio cuando la diva le perdió la mascota a un niño, en medio de una competencia a la que el pequeño había acudido. Recientemente, Guido Scardia, quien actualmente tiene 21 años, reveló cómo recuerda el icónico momento televisivo.

Aquel día, Susana había recibido a un sinfín de niños con mascotas extrañas y cuando llegó el turno de Guido, la diva tuvo uno de sus característicos percances. El niño sacó la salamandra de su tupper y la conductora preguntó: “No muerde, ¿no? A ver”. Acto seguido, metió el dedo en la boca del animal, se asustó y del movimiento tiró a la salamandra a una pila de fardo que habían puesto en el estudio de TV como escenografía. “Mañana te compramos cuatro si querés. Pero ahora la vamos a encontrar”, lanzó la diva mientra el nene lloraba desconsoladamente.

“Qué recuerdos cuando Susana me revoleó la salamandra. No me acuerdo mucho porque era chico. Yo creí que estaba yendo a mostrar mis animalitos. No tenía dimensión de que era uno de los programas más vistos de la televisión argentina, ni que era tan groso. Yo fui a llevar unos sapos”, expresó el joven y dejó en claro que no tenía idea de la repercusión que el momento que protagonizó tendría, incluso 15 años después de aquel día.

Luego, Scardia aclaró el motivo por el que había llevado al animal en un tupper de comidas: “Lo llevé ahí porque la pecera de mi casa era muy grande. Después de un tiempo sin encontrarla vinieron más Susanos a buscarla y también se sumó mi papá, que la terminó encontrando”. De esa manera, Guido reveló cómo terminó aquel álgido momento que había dejado expectantes a todos los televidentes.

Las palabras de Susana Giménez en su regreso a Argentina

En su regreso a Argentina después de una larga temporada en su chacra de Punta del Este, Susana Giménez se refirió a cómo transitó las primeras semanas después de haber recibido el alta de coronavirus. “La recuperación fue mucho más leve que la enfermedad, pero ahora estoy bien. Hice todos los deberes y agradezco a toda la gente que rezó, todo lo que me decían que era puro amor... Eso me ayudó muchísimo. Estoy contenta”. De ese modo, la diva dejó en claro que está lista para su regreso a la televisión que, según afirman los expertos, sería en poco tiempo.