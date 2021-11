Susana Giménez se metió en el escándalo de Wanda e Icardi: "A todos nos ha pasado"

Susana Giménez opinó sobre la controversia entre Wanda y Mauro Icardi, a días de su entrevista exclusiva con Wanda.

Susana Giménez partió para Estados Unidos para hacer su gran debut en el programa de Marley, Por el mundo. Cuando los periodistas se la encontraron en el aeropuerto, le hicieron preguntas sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Dentro de muy pocos días, Giménez va a entrevistar a Nara desde París, mientras la empresaria atraviesa su crisis matrimonial con Mauro. Este reportaje estaba pautado desde hacía meses, y aunque todos pensaban que ella iba a cancelarlo por toda esta polémica, la entrevista sigue en pie. Primero, Wanda iba a darla junto con Mauro, pero ahora que volvieron a pelearse la dará completamente sola.

Cuando los periodistas le preguntaron cómo iba la entrevista y qué cosas pensaba preguntarle, ella contestó: “Estamos en eso. ¿Qué le voy a preguntar? Lo que todos quieren saber”. Después, le pidieron que diera su opinión sobre el escándalo y que expresara qué cosas pensó cuando se enteró de la noticia.

Susana se negó, explicando que no es quién para darle consejos a nadie, y sentenció: “Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den. La vida es así. A todos nos ha pasado”. Por último, le preguntaron sobre su vínculo con Suárez y Nara y sobre la relación entre ellas dos. “Yo soy más amiga de Wanda. No creo que sean amigas ellas, conocidas sí. Todos somos conocidos en el ambiente artístico”.

¿Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a separarse?

Todo indica que el matrimonio de Wanda e Icardi entró en crisis definitiva. Cuando se reconciliaron, Wanda había hecho un posteo en su cuenta de Instagram explicándoles a sus seguidores por qué había tomado la decisión de perdonarlo. Esta semana, se dice que a la empresaria le llegaron mensajes anónimos contándole que él había tenido un encuentro en París con ‘La China’ y que incluso le había pagado el pasaje.

A partir de esto, ella eliminó la publicación que había hecho con él, empezó a subir fotos individuales a sus redes y se quedó sola en Milán, mientras él entrena con el PSG y sus hijos están de vacaciones con Maxi López. Más tarde, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) Yanina Latorre contó que habló con ella.

“Le pregunte porque borró la foto de la reconciliación y me dijo que es por todo lo que está pasando. Me dijo: ‘Estoy sola, trabajando, quiero estar bien y no quiero saber nada más de nada’”, relató Yanina. En su Instagram, Wanda también compartió una frase que sus seguidores relacionaron automáticamente con el futbolista: “No olvides que puedes empezar tarde, comenzar de nuevo, estar inseguro, actuar diferente, probar y fallar y aún tener éxito”.