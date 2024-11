Susana Giménez rompió el silencio tras la entrevista a Pampita y contó lo que pasó: "La noté"

Susana Giménez y Pampita protagonizaron una tensa entrevista.

Susana Giménez recibió en su living a Pampita, después de la escandalosa separación de la modelo con el empresario Roberto García Moritán. Tras varios rumores de resquemores entre las celebridades por cuán cerrada estuvo Ardohain en el reportaje, la diva de los teléfonos rompió el silencio y contó la verdad de lo que pasó.

La figura de Telefe volvió a la televisión a finales de septiembre, después de cuatro años sin estar en la pantalla chica. Desde ese entonces, Susana logra buenas cifras de rating, superando por amplia diferencia a sus competidores en todas sus emisiones.

De ese modo, muchas celebridades se disputan estar en el living de la diva, dada la visibilidad que otorga el programa que lleva su nombre. En ese sentido, el periodista Gustavo Descalzi abordó a la diva en la vía pública y ésta respondió sus consultas relativas a la entrevista con Pampita: "Siempre tiene una sonrisa en la cara. No la noté tensa. ¡Todas las preguntas (la incomodaron)! Pero bueno". Al mismo tiempo, desmintió los rumores de que la modelo se fue enojada: "Muy bien todo. Todo perfecto".

Adrián Pallares reveló la irrisoria cifra que cobró Pampita por ir a lo de Susana Giménez

"Cómo se terminó. O el amor, el proyecto, algo se terminó. Lo que no se terminó es Pampita y los negocios. Pampita para estar sentada en el living de Susana Giménez. Ojo, desmientan. Saben que acá no se miente, nosotros vamos a la fuente. Generalmente no tenemos muchas primicias, pero cuando las tenemos son de verdad", comenzó Pallares. Y agregó: "Pampita, vamos a decirlo para evitar cartas documento y todos los enojos que puedan venir. Habría cobrado 30 mil dólares para estar sentada en el living de Susana Giménez. Una cifra que dentro de todo, obviamente, es un montón".

Susana y Pampita.

El cruce entre Pampita y Susana Giménez en pleno vivo de Telefe

"Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", soltó Susana Giménez en la entrevista. En ese momento, Pampita reaccionó con el espíritu pacífico que la caracteriza y soltó: "Pará, no le digas así a Rober, por favor".

"¿Estúpido no le digo más?", preguntó Susana y Pampita le pidió que no lo hiciera. En ese momento, la conductora le consultó si no había terminado peleada con Moritán y la invitada respondió que no, ante lo que Susana agregó: "Ah, yo pensé que sí".

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana, a la que acudió con su actual pareja, con quien protagonizaron un escándalo hace meses. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".