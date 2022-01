Susana Giménez llamó enfurecida a Ventura al aire: "¿Cómo podés decir eso?"

El periodista lanzó información sobre un posible reencuentro de la diva con su ex Jorge Rama y ella lo llamó muy enojada.

Susana Giménez se comunicó con Luis Ventura en pleno aire televisivo, con mucho enojo, por una información falsa que el periodista estaba dando al aire. La diva de Telefe arremetió contra el panelista y le dejó en claro que la próxima vez que necesite constatar datos sobre su vida que se contacte con ella o con personas de su entorno.

Lo que Ventura aseguró fue que Susana se reencontraría con Jorge Rama, su expareja que la estafó, y eso provocó la furia en la diva, quien se encontraba viendo el programa A la Tarde. Para desmentir al periodista, la conductora de televisión llamó al teléfono privado de Ventura y le cantó las 40. Cuando atendió, el periodista le explicó a Karina Mazzocco, la presentadora del ciclo, que se trataba de Susana Giménez y luego le pidió a la diva si podía ponerla en altavoz.

"No me gusta el conventillo", comenzó su descargo la diva, ni bien salió al aire su voz. Por su parte, Ventura se defendió y le explicó a Giménez los motivos que lo llevaron a no chequear la información con la fuente principal. "Susana, dejame hablar. No tenía este teléfono tuyo, si no te hubiera llamado".

"La misma persona que me dio la información del robo de las chequeras y la falsificación de las firmas, es la mis a que me llamó ahora que Jorge Rama te iba a ir a visitar", continuó el periodista, en su defensa. "Pero yo tendría que estar loca y él también, debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", siguió la diva, sin recular en su enojo con el periodista que habló de un reencuentro entre ella y quien falsificó su firma en varios cheques cuando estaban en pareja.

Lejos de darse por vencido, el panelista continuó explicándole a la celebridad y lanzó: "Susana, porque no tenía tu número, porque cambiaste el teléfono". "Cambié el teléfono porque me volvían loca. Te lo pido por favor, como presidente de APTRA. No podés creerle vos a la gente que te llama", sentenció la actriz de La Mary.

Final feliz

A pesar de esa discusión, al final la conversación, Ventura y Susana terminaron en buenos términos y el periodista le dejó en claro que de ahora en más se comunicará con su nuevo número para constatar su información. "Beso, Susana, Te quiero mucho", enunció el panelista en el final de la conversación.