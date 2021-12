Sorpresivo anuncio de Luis Majul sobre su futuro en La Nación: "No fue fácil"

Luis Majul sorprendió sobre su futuro en La Nación + y se refirió también a los cambios en radio Rivadavia. El comentario del conductor que captó la atención de sus televidentes.

En medio de los cambios que se vienen dando en los medios de comunicación en general en la Argentina, Luis Majul sorprendió con las revelaciones acerca de su futuro en La Nación +. El periodista, productor y escritor de 60 años se sinceró a pleno a través de sus cuentas oficiales de Instagram (@luis_majul) y Twitter (@majulluis) con respecto al recorrido en su trayectoria profesional. ¿Qué modificación tendrá en el canal de televisión de Mauricio Macri?

El comunicador ultramacrista realizó una publicación muy extensa acerca de los pasos a seguir en su vida laboral de cara a 2022. En una foto que subió con anteojos de sol a bordo de su camioneta roja, anunció todas las modificaciones que sufrirá en lo cotidiano y llamó la atención de varios de sus seguidores.

Luis Majul sorprendió por su futuro en La Nación + para 2022: "No fue fácil"

En Instagram y Twitter, el histórico operador en favor de Macri escribió: "Allá vamos. Con mucha alegría, quiero anunciar que acepté la conducción de la primera mañana de La Nación + en 2022. No sólo lo estoy haciendo por la halagadora insistencia de Juan Cruz Ávila, responsable de la señal, y el apoyo de Fernán Saguier, director de La Nación. También porque me siento parte de un gran equipo que viene haciendo historia".

"No fue una decisión fácil. Sí un desafío mayúsculo. De esos que te hacen cosquillas en la panza", amplió el presentador. Y confirmó además: "Seguiré conduciendo un + Voces renovado en el prime time de la noche. También estrenaremos una nueva temporada de La Cornisa (América TV) como lo venimos haciendo, todos los domingos, desde hace más de 22 años".

"Desde que me invitaron a sumarme a La Nación + en abril de 2020, hasta ahora, la señal multiplicó su audiencia de manera exponencial gracias al compromiso y profesionalismo de mis colegas", expresó Majul, con elogios para el canal y su equipo de trabajo. En tanto, profundizó: "Ese año, con Mirá, cuadruplicamos los niveles de audiencia de la franja horaria. Un año después, con + Voces incrementamos el rating puro un 100%. Algo parecido sucede con La Cornisa. En 2020 se instaló con fuerza, liderando la franja horaria. Y, en lo que va de 2021, aumentó más de un 30% su nivel de audiencia".

Luis Majul dice adiós a La Nación y se incorpora a radio Rivadavia.

Cambios para Luis Majul en Radio Rivadavia

"No sería justo si no mencionara el enorme agradecimiento que siento hacia las autoridades de Radio Rivadavia (AM 630)", reconoció Luis Majul. Y detalló qué cambio tendrá: "Ellos aceptaron, a regañadientes, mi salida de la primera mañana, que entregaremos con el doble de audiencia con la que la recibimos. También me pidieron que siguiera siendo parte del potente equipo de la emisora de lunes a viernes, en el prime time. Asumiré el compromiso con la misma pasión con la que hacemos las cosas los que amamos la radio".

"Hablando de radio, en breve anunciaremos grandes y buenos cambios para la 107.9 Radio Berlín, la nueva FM que viene creciendo con prisa y sin pausa desde que la pusimos en el aire, con el actual formato, en abril de 2021", sentenció el periodista ultraopositor.