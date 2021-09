"Inteligente y elegante": el terrible fallido de Majul por Cristina Kirchner

El periodista ultramacrista quiso atacar a la vicepresidenta de la Nación y, sin querer, terminó elogiándola.

El periodista ultramacrista Luis Majul compartió al aire de LN+ un curioso análisis, para sorpresa de nadie, sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, en un nuevo intento de lectura de la coyuntura, quiso atacarla pero terminó por elogiar dos de sus cualidades.

"Cristina está perdiendo el olfato político. Se está embarrando demasiado, antes enviaba, como diría Víctor Hugo Morales, a sus esbirros a ladrarle a la gente. Ahora es ella que aparece con tuits extemporáneos...", teorizó Luis Majul en diálogo con Alfredo Leuco y Débora Plager en nada más y nada menos que en el canal en el que Mauricio Macri puso 15 millones de dólares.

En esta línea, en su intento de describir un escenario político caótico y de incomprobable desobediencia a quien fue dos veces presidenta de la Nación, Majul dejó escapar dos elogios. "Recién hablábamos en maquillaje 'che, la carta de Cristina no es una decisión de una política inteligente y elegante. Esta no es Cristina'", confesó dando a entender que la ex presidenta es inteligente y elegante.

"Esta no es Cristina, es una dirigente desbordada que no termina de asumir la derrota", completó en línea con los diagnósticos sin sustento alguno que los periodistas de la oposición están haciendo circular con total impunidad tras el resultado de las PASO.

En su editorial para + Voces, volvió a insistir con el asunto sin olvidarse, nuevamente, de la inteligencia de Cristina Fernández de Kirchner. "Habrá entrado en crisis, ¿estará empezando a tomar conciencia de que se le viene la noche? porque es inteligente. Algo se partió en las PASO", aseguró.