Junio astrológico: las personas de este signo perderán una amistad este mes

En el ojo de la tormenta estuvieron los librianos. Este signo, que normalmente busca el equilibrio y evita los conflictos, puede encontrarse con decepciones profundas. "Libra podría sentirse traicionado por alguien muy cercano", indicaron los expertos. A menudo, no se trata de una pelea directa, sino de la sensación de que la otra persona ya no devuelve la sinceridad ni el compromiso que se esperaba en una amistad. A veces, se da cuenta de que invierte mucho en una relación que no era tan auténtica como suponía.