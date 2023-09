Sorpresiva renuncia en Telefe de último momento: "Di un paso al costado"

En las últimas horas renunció una famosa periodista a un programa de Telefe. Los motivos del inesperado adiós al canal de las tres pelotitas.

La televisión argentina da que hablar con sus constantes altas y bajas de los programas. De manera sorpresiva, se conoció una noticia de último momento: una famosa periodista que brilla en Telefe tomó la fuerte decisión de renunciar a un ciclo.

A través de una entrevista radial que brindó en el programa Por si las Moscas, por La Once Diez/ Radio de la Ciudad, Noe Antonelli confirmó que se aleja de A la Barbarossa, programa de Telefe que se emite de lunes a viernes de 9.30 a 11.30 horas y que es conducido por Georgina Barbarossa. "Lo hablé con Telefe y di un paso al costado", anunció.

Los motivos de la renuncia de Noe Antonelli a A la Barbarossa

Noe Antonelli justificó su salida indicando que "sentía que no iba a poder cumplir con tantas exigencias" laborales. Y dejó en claro que tiene que ver con la falta de tiempo y mucha carga laboral, ya que también trabaja en Gol de Medianoche (Telefe) y Todos estamos conectados (TV Pública): "Llega un momento en que uno tiene que priorizar otras cosas que requiere la vida. Yo soy muy responsable, no me gusta faltar, entonces, a veces, uno tiene que hacer cosas en días hábiles, en horas libres, que no estaba pudiendo hacer. Estaba viviendo un poco en piloto automático y no me gusta".

Noe Antonelli se marcha de A la Barbarossa, programa de Telefe.

"Fue una decisión difícil, uno trabaja de esto y sabe que oportunidades no hay muchas, y que, cuando alguien se corre, enseguida alguien se queda con el lugar", agregó Antonelli. Y concluyó al respecto: "Nunca, por suerte, me faltaron oportunidades, pero me preocupaba que es una rutina a la que uno está acostumbrado, a vivir en una vorágine".

Por otro lado, la periodista de 39 años advirtió que no descarta volver en algún momento a A la Barbarossa y resaltó que podría realizar trabajos que demanden poco tiempo: "No es una ida definitiva, tal vez puedo hacer cosas que no tengan tanta carga horaria".

Telefe le dejó la puerta abierta a Noe Antonelli de cara al futuro

De acuerdo a lo que indicó el periodista Pablo Montagna, Noe Antonelli llegó a un acuerdo con las autoridades de Telefe para que se tome una licencia por unos meses. "Anunció que deja A la Barbarossa..., pero sigue en Telefe con Gol de medianoche y en TV Pública con Todos Estamos Conectados, los ciclos que conduce".

Al mismo tiempo, se conoció que la idea de Telefe y de la productora Kuarzo es esperar a que Noe Antonelli acomode sus días y horarios y pueda volver en algún momento a A la Barbarossa. Las autoridades confían en que podrán volver a tenerla en dicho ciclo de cara al 2024.