Sorpresa: otra angelita confirmó que sigue junto a Ángel de Brito

Luego del abrupto final de Los Ángeles de la Mañana, poco a poco las panelistas definen su futuro laboral dentro o fuera de la pantalla chica.

El 31 de diciembre, Los Ángeles de la Mañana llegó a su final tras el sorpresivo anuncio de Ángel de Brito de que el ciclo se cerraba luego de seis exitosos años. Lo cierto es que el conductor aseguró que necesitaba descansar y tomarse unos meses para dedicarse a él mismo, por lo que recién regresaría a la televisión en marzo. Sin embargo, pese al final del programa, hay algunas personas que seguirán a su lado.

En un principio se conoció que, sea cual fuera su destino televisivo, Yanina Latorre acompañaría a Ángel de Brito en su nuevo proyecto. Posteriormente, se relacionó el nombre de Andrea Taboada al nuevo programa, pero la periodista afirmó que todavía no había cerrado ningún trato, por lo que no era oficial su continuidad junto al conductor y a su compañera. En medio de todas las especulaciones, otra de las famosas angelitas habló sobre el tema y afirmó que estaría presente en el nuevo proyecto de De Brito.

"Por supuesto yo voy a estar y voy a ser parte del nuevo proyecto", aseguró Mariana Brey en diálogo con el ciclo radial Soy Tan Biutiful. La penelista aseguró que aún no había firmado nada, pero que "estaban conversando sobre el tema". "Creo que después del 15 de enero, mitad de enero, vamos a tener un panorama más claro. No por que no lo tenga claro la productora, nos irán comunicando como corresponde", continuó Brey sobre su futuro junto a Ángel de Brito.

Asimismo, Mariana Brey aprovechó para adelantar cómo será el nuevo formato del que están conversando que, pero en primer lugar quiso dejar en claro que "LAM terminó definitivamente". "Volverá un proyecto nuevo que claramente va tener que ver con el espectáculo. Queda definir el futuro en cuanto a eso y juntarnos con la productora para ver como continuamos", finalizó sobre el tema Brey.

A qué canal irá Ángel de Brito

Unos días después de que finalizara LAM, Ángel de Brito dejó un sticker de preguntas en sus historias de Instagram en donde sus seguidores podían consultarle lo que quisieran, en este marco, una internauta le consultó sobre su futuro televisivo y el conductor confirmó que iría a otro canal.

En ese momento empezaron las especulaciones de que De Brito iría directo a América TV, pero en los últimos días, Marina Calabró aseguró que Telefe estaría completamente convencido de que Ángel ocuparía un lugar en su grilla. Sin embargo, no hay nada confirmado oficialmente todavía.