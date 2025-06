Solita Silveyra apuntó sin tapujos contra Javier Milei por lo que pasó.

Soledad Silveyra fue entrevistada en El Trece y dio a conocer sus opiniones ante diferentes situaciones de la actualidad argentina. La actriz de telenovelas como Amor en Custodia y La Ley del Amor reaccionó ante algunas políticas de Javier Milei como Presidente y fue letal en su descargo.

Los trabajadores del Hospital Garrahan se manifiestan desde hace días por cuán bajos están los sueldos con respecto a la inflación en esa institución como consecuencia de las medidas del La Libertad Avanza. Al respecto, Soledad Silveyra fue tajante y cuestionó el accionar del gobierno de Javier Milei.

"“Estamos todos muy preocupados, pero bueno… Hay una gran parte de la sociedad que está muy contenta y es cierto que había que poner los números en orden. Pero a veces se pueden hacer excepciones, como el Garrahan, señor Presidente”, comentó Silveyra sin tapujos contra las políticas de Javier Milei. Al mismo tiempo, cuando le consultaron si volvería a la televisión, respondió: "No. Son muchas horas y, cuando te va bien en teatro, ya cubrís el mes. Como no soy una ambiciosa, me alcanza. Lo único que me preocupa es la realidad de mis compatriotas", también en alusión a la realidad de los argentinos en este momento sociopolítico.

Soledad Silveyra, sobre su dupla teatral con Luis Brandoni

"Es un placer enorme. Para mí es el más grande. Y la obra es atractiva, es chica y tiene todos los ingredientes necesarios para enganchar a la gente de la generación de Beto y la mía. Ni siquiera lo pensé, dije 'la tengo que hacer con Brandoni. Si no está él no la puedo hacer'. A mí me parecía una utopía tenerlo a Brandoni, pero por suerte le gustó mucho", comentó Solita en diálogo con El Destape Web.

Solita Silveyra.

Al mismo tiempo, la actriz habló sobre la falta de ficción en la televisión y sostuvo: "Tristeza, es una crisis profunda. A los empresarios les conviene mucho más comprar una lata que producir una telenovela. Ese es el panorama actual que vivimos los actores. No creo que volvamos a recuperar ese mercado que teníamos, de verdad no lo creo. Por otro lado, no me interesan demasiado las plataformas ni lo que hay en ellas. Me han caído cosas pero si el personaje no tiene un momento de destaque -no en relación a los otros sino por el propio personaje- no encuentro placentero estar 10 horas en un rodaje".

El duro relato de Solita Siveyra sobre lo que atravesó el año pasado

“Yo quisiera seguir trabajando. Dios quiera que se me solucione la neuralgia de Arnold que tengo, me están ayudando muchos profesionales, estoy mucho mejor", comentó la actriz. Y siguió: "Estoy medicada, por supuesto. Tuve un ACV asintomático. Tengo que tener mucho cuidado. Me gustaría decirte que tomarme una copita de vino no lo hago más, jajaja. Pero con José, que es mi pareja, es muy difícil no tomar vino. Así que ahora la llamé a mi nutricionista, y le dije 'cometí pecados, me comí un pedacito de pizza, me comí un poquito de pasta', cosas que no debo hacer ahora".