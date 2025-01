Impacto por el drama de salud que vive Soledad Silveyra: "Estoy medicada"

Soledad Silveyra habló de su drama de salud en una entrevista.

Soledad Silveyra es una de las más aclamadas actrices de su generación y, en ese sentido, llamaron la atención sus recientes declaraciones en relación a su vida personal. La actriz de tiras como Vidas Robadas y Amor en Custodia se refirió a un problema de salud que atraviesa y reveló cómo cursa su tratamiento al respecto.

La artista fue noticia en las últimas semanas por su diagnóstico de Neuroma de Arnold, que se manifiesta por dolor en el nervio occipital. En diálogo con María Laura Santillán en Infobae, Soledad Silveyra habló de las afecciones que esta enfermedad provoca en su cuerpo y también se refirió a un ACV asintomático que sufrió hace tiempo. Asimismo, la actriz dio cuenta de cuánto debe cuidarse en sus hábitos.

“Yo quisiera seguir trabajando. Dios quiera que se me solucione la neuralgia de Arnold que tengo, me están ayudando muchos profesionales, estoy mucho mejor", comentó la estrella de la televisión, esperanzada con su futuro a nivel salud. Y siguió: "Estoy medicada, por supuesto. Tuve un ACV asintomático. Tengo que tener mucho cuidado. Me gustaría decirte que tomarme una copita de vino no lo hago más, jajaja. Pero con José, que es mi pareja, es muy difícil no tomar vino. Así que ahora la llamé a mi nutricionista, y le dije “cometí pecados, me comí un pedacito de pizza, me comí un poquito de pasta”, cosas que no debo hacer ahora".

El descargo de Soledad Silveyra cuando estuvo internada

"No se asusten, estoy bien‍ Muy agradecida con todo el personal del Sanatorio Otamendi y con la Dra Echeverria por el cuidado y respeto. Ya en casa descansando, los quiero", escribió Silveyra en uno de sus posteos de Instagram. La artista no dio especificidades sobre lo que le pasó en ese momento, pero más tarde dialogó con Teleshow y explicó a qué se debió la intervención quirúrgica. "Me tenían que sacar un quistecito pero estoy perfecta. La verdad estoy perfecta, ahora me voy a Italia. Estoy bien, estoy muy bien. Me dio pena lo del teatro pero bueno, qué se le va a hacer", agregó.

Soledad Silveyra

Soledad Silveyra, felizmente en pareja

"No sé si estoy enamorada. Es un compañero, buena persona, buen tipo. Les recomiendo. Está bueno después de los 70 años volver a las tablas", comentó la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo desde un móvil que compartió con Osvaldo Laport. En ese momento, el actor pronunció una de las frases que dice el personaje de Solita en la obra de teatro que hicieron juntos: "Nunca me imaginé que el sexo era tan importante a esta altura de mi vida".

Luego Solita reveló que disfruta al máximo de su vínculo y que pronto hará un viaje en pareja: "Vamos al sur de Italia porque quiero conocer... Mis hijos lo tomaron muy bien, lo quieren mucho".

La revelación de Solita Silveyra sobre su novio

"¡Me armaron un flor de lío! Porque Vázquez no es un hombre que esté acostumbrado a esto. Él vive hace cuarenta años en un paraíso, allá arriba, así que no estaba preparado para esta invasión de su vida privada. ¡Lo hacen pasar por rico y no es un hombre de plata! Por favor...Además yo soy todo lo contrario, pago todo a medias, en eso soy como las chicas”, contó Silveyra en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez. Y siguió: “Vamos a ver qué pasa, porque se me asustó el hombre y tardó en volver a llamar. Yo dije: ‘¡Me lo hicieron perder!’. Pero estoy muy contenta. Porque, a esta edad, yo ya estaba jubilada".