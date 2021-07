Soledad Silveyra habló de su abstinencia: "Hace dos años, fácil"

La actriz reveló hace cuánto no tiene relaciones y se sinceró: "hace rato que la señora está tranquila".

Soledad Silveyra estuvo el domingo en Debo decir, ciclo conducido por Luis Novaresio en América TV, y reveló hace cuánto no tiene sexo y cuál es su máximo sueño familiar. "Hace rato que la señora está tranquila", manifestó

En el confesionario, la actriz admitió: "El sexo ha sido muy importante en mi vida pero no ha sido protagónico. Ha sido, hace rato que la señora está tranquila". "¿Cuánto tiempo?", le preguntó el conductor Luis Novaresio. "No sé, no me acuerdo, pero ya dos años fácil. Hay que tener cuidado".

Y argumentó: "Lo único que extraño del hombre es el abrazo y la contención, soy muy feminista pero adoro la contención del hombre". Además, reveló el sueño a cumplir con su familia: "Mi sueño de rica es recorrer el mundo en motorhome. Hay mucha gente de clase media que lo hace también. Pero es eso, llevar a mis dos hijos y toda la familia a recorrer".

"Estuve 15 años sin perdonar a mi vieja -que se quitó la vida- hasta que murió mi abuela. Fue muy emocionante para mí. No la lloro, la tengo muy presente", reconoció sobre la muerte de su madre.

Estremecedor relato de Soledad Silveyra: "Mi mamá quiso matar a mi hermano y se suicidó"

Cuando el sábado pasado Andy Kusnetzoff invitó a Soledad Silveyra a su ciclo de PH Podemos Hablar (Telefe) y, en un momento dado, pidió que den un paso adelante todos los "hayan superado duras pruebas en su infancia o adolescencia", nadie se esperaba la dura revelación de la actriz, que abrió su intimidad para contar la historia de su madre suicida.

"Es muy difícil soportar el dolor del otro y la imposibilidad. Por qué no me ve a mí y se da cuenta que tiene que poder. Tiene que criarme. No pudo. Uno podrá hacer mucho psicoanálisis pero ese dolor genera heridas que te marcan", empezó a contar Soledad Silveyra ante la mirada atenta de los demás invitados.

Por otro lado, la actriz contó que su madre jamás aceptó que su hijo fuera homosexual y que, tras un intento por asesinarlo, se suicidó: "Mi mamá quiso matar a mi hermano, pensó que lo había matado y se mató ella. He pasado miles". "A los 6 años mamá se cortó las venas Le tuve que hacer yo el torniquete", contó Solita, detallando las reiteradas ocasiones en las que su progenitora mostró tendencias suicidas.