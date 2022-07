Soledad Fandiño, destrozada por una muerte cercana: "El dolor es inmenso"

Soledad Fandiño lloró la muerte de alguien muy importante: su compañera de vida desde hace 14 años.

Soledad Fandiño abrió su corazón ante sus 1.2 millones de seguidores en Instagram y reveló el duro momento personal que está atravesando: falleció alguien muy importante para ella.

La modelo y conductora tiene un perfil bastante privado en sus redes sociales ya que muy pocas veces habla sobre su vida íntima. La mayoría de sus posteos son fotos con su hijo o videos de sus entrenamientos en el gimnasio, pero esta situación especial ameritó un posteo.

Resulta que falleció su perra "Pachita", su mascota de hace más de 10 años y su compañera de vida. "Pachita de mi vida, 14 años juntas, mi compañera para todo. Ayer te fuiste y el dolor es inmenso, estoy tan triste", comenzó la modelo en la publicación, en la que adjuntó varias fotos con su perrita, una caniche gris.

"Hoy desperté escuchando tu respiración al lado de mi cama donde te gustaba dormir, siempre al lado mío. Sé que estás acá cuidándonos, mi Pachorrita linda, siempre tan buena y llena de besos para dar, te extraño. Gracias Pachi por tu amor, te amamos infinito", cerró la influencer.

La publicación de Fandiño superó los 15 mil likes y varios de sus seguidores le dejaron comentarios de amor y apoyo, entre ellos algunas celebridades de su entorno, como Agustina Cherri, Vero Lozano, Residente, Matilda Blanco, Analía Franchín y Pedro Alfonso.

El escándalo entre Soledad Fandiño y Chantal Abad

A mediados de 2021, trascendió una interna entre Soledad Fandiño y Chantal Abad. Según se dijo, fue porque Chantal habría ganado demasiado protagonismo en Es Por Ahí (América TV), el programa que conduce Fandiño. De acuerdo con la periodista Pilar Smith, la producción le pidió a Chantal que no opacara a la modelo.

"A Chantal a veces le dicen que tiene que vestirse de tal manera o acomodarse el pelo para no estar parecidas. Y que se destaque más Soledad. Y a ella le molesta. Lo cierto es que no hay onda, por mas que salgan a desmentirme o a decir que no es así, lo tengo re chequeado”, detalló Smith.

Abad lo desmintió todo y dijo que con Soledad se lleva "divino" que no es su estilo intentar opacar a nadie. "No soy actriz, no soy vedette, no soy modelo. El tema del protagonismo me parece que tiene que ver con la impronta de cada uno. No es mi manera ir por la vida a los codazos con nadie, siento que cada uno tiene su lugar, su espacio y su momento”, declaró la cocinera en diálogo con Paparazzi.