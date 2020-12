Sol Pérez quiere lanzarse a la política: "Necesitamos un cambio"

Fuerte declaración de Sol Pérez: ¿se lanza a la política?

La periodista y conductora Sol Pérez reveló sus aspiraciones a un cargo público y analiza seriamente lanzarse a la política. En diálogo con Nicole Neumann, profundizó la nueva faceta que la tiene entusiasmada: "Necesitamos un cambio".

“¿Te ves incursionando en la política?”, le preguntó la conductora, en su programa "Nicole al mediodía" (Canal KZO), a lo que Sol no dudó en responder: “La verdad es que en algún momento pensé que sí y después que no. Ahora me gustaría. No ahora, ya mismo, pero sí en un futuro. Me gustaría”.

Y agregó: “Me parece que todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva”.

Profundizando sus opiniones en torno a la actualidad sociopolítica, Sol Pérez cerró: “Hay gente que está sumamente olvidada, que quedó afuera del sistema totalmente. Se me pone la piel de gallina al pensar lo que estamos dejando a las generaciones futuras. Es tremendo”.

Aborto legal: Agustina Kämpfer lanzó un sarcástico comentario a Nicole Neumann por un comentario

Nicole Neumann y Agustina Kämpfer protagonizaron uno de los cruces más chispeantes en torno a la ley de Interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. La modelo quiso chicanear a la periodista y terminó mal parada. "No está dentro de tus posibilidades intelectuales entenderlo", retrucó Kämpfer.

Luego de enterarse la decisión que tomó la Cámara de Diputados en el Congreso, Agustina compartió un video en el que se mostró festejando junto a su hijo Juan. "Media sanción y vos tipo...", escribió la periodista, con un video de ambos bailando. La publicación llamó negativamente la atención de Neumann, quien estalló en su contra.

"¿Eliminar vidas como solución es un buen deseo? Esas vidas que se eliminarán, ¿merecen que estén bailando de felicidad? Macabro todo", criticó la modelo, que no tiene pudor en mostrar su pensamiento anti derechos en las redes sociales.

Con ironía y sarcasmo, Kämpfer le retrucó filosa: "Ay, Niki. Trataría de explicártelo pero, conociéndote, no lo entenderías. No está dentro de tus posibilidades intelectuales. En la sesión de 2018 llamaste 'movida cool' al movimiento de mujeres que luchaban unidas exigiendo el reconocimiento de su derecho a decidir sobre sus cuerpos, reclamando ni una muerta más por la clandestinidad. Llevá tu ignorancia a otra parte, por favor. Nos vemos en el programa".