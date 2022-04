Sol Pérez fue atacada por un bicho en vivo: el video

Sol Pérez protagonizó un desopilante momento al aire mientras presentaba el pronóstico del tiempo en el noticiero de Canal 26.

Sol Pérez, conductora en La Noche de Canal 26, protagonizó un cómico momento al aire mientras estaba dando el pronóstico del tiempo. A pesar de que intentó mantenerse profesional y seguir enfocada en su tarea, no pudo evitar largar una carcajada cuando un insecto entró al estudio y empezó a rodearla.

Lejos de sentirse incómoda por esta situación, Sol se lo tomó con mucho humor e incluso compartió el video del momento en sus redes sociales. “El cielo va a estar parcialmente nublado para arrancar, pero a medida que van pasando las horas, la nubosidad…”, comenzó diciendo. Inmediatamente, tuvo que hacer una pausa cuando notó que el insecto había entrado en escena.

“Perdón, hay un bicho”, expresó después de unos segundos de absoluto silencio. Aunque intentó seguir con la oración, tuvo que volver a interrumpirla mientras intentaba mantener la seriedad. “La nubosidad va a ir en aumento y se viene la probabilidad… se viene la probabilidad de lluvias”, continuó, con la voz quebrada por la risa.

“Esto es muy fuerte, jajajaja”, compartió en su cuenta de Instagram junto con el video del momento. De igual manera, también lo compartió en Twitter: “Me atacó un bicho. Jajaja”. En la plataforma, varios internautas se rieron con ella. “Sol Pérez en su máximo esplendor. Se tentó”, comentó un usuario, mientras otro seguidor le escribió: “Te amo, sos única”.

El motivo de salud por el que Sol Pérez debió ausentarse de la televisión

Durante los primeros días de abril, Sol, que muy rara vez falta a su trabajo, sorprendió a los televidentes tras haberse ausentado tanto en el noticiero de Canal 26 como en Nosotros a la Mañana (El Trece). Días después, contó que fue por un problema de salud que le impidió levantarse de la cama: una gastroenteritis aguda.

“No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas”, explicó en diálogo con Implacables (El Nueve). En su caso, no le agarró por una mala alimentación o por haber comido algo en mal estado, sino por un virus. “La médica me preguntó si comí algo que me cayó mal pero no… supongo que hay un virus y me lo agarré”, reflexionó.

En cuanto a los síntomas, la conductora contó que tuvo fiebre muy alta y síntomas gastrointestinales. Aunque le duraron pocos días, admitió que en ese momento se sentía tan mal que creía que nunca iba a mejorar. “Me mató. 39°C de fiebre, vómitos… la verdad es que la pasé muy mal. Pero bueno, duró poquito. Lo que pasa es que en ese momento uno siente que le va a durar para siempre”, cerró.