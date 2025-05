Una exfigura de Showmatch atraviesa un difícil momento personal.

Showmatch fue uno de los programa de televisión insignia de los primeros años de este siglo en Argentina y, por ese motivo, fue el semillero de muchas figuras. Sofía Zámolo es una de ellas y recientemente fue noticia debido a una inesperada muerte que la afectó en su círculo familiar.

La modelo compartió en sus redes sociales un sentido descargo sobre lo que vivió en su vida privada, con respecto al fallecimiento de un tío de su pareja. Según reveló Ciudad Magazine, el hombre perdió su vida en medio del temporal de lluvias intensas en la Provincia de Buenos Aires.

"Quiero agradecerles a todos por haberse comunicado, por haber ofrecido ayuda y haberse preocupado. Familiares, amigos y desconocidos. Gracias a los medios, a los productores, a los programas de TV y a los periodistas que nos conocemos hace muchos años con la mayoría) y también las redes que me escribieron en todo momento para ofrecerle ayuda a la familia de Joe", comenzó su descargo Zámolo. Y cerró: "Gracias por tratar el tema con respeto y empatía. Diego Uriburu era el tío de mi marido, alguien a quien queríamos mucho y nos duele muchísimo su partida. Todavía estamos en shock. Pero no quería dejar de decirles gracias a todos por estar".

El drama de Hernán Drago por un fallecimiento cercano

"Yo estoy sensible porque hoy falleció mi perrito, mi compañero de 15 años. Es muy duro, muy triste. Como dijo el Papa, entender que los tiempos de Dios son perfectos. Es muy injusto, uno se consuela sabiendo que lo hizo feliz. Pero es triste y duro, hay que estar en la despedida... Te mira y te huele como diciendo 'hacé algo', y uno no puede hacer nada", comentó el modelo, quebrado por la emoción en Cortá por Lozano Y cerró: "Cuesta entender que nadie es eterno, es imposible no recordar los momentos y las enseñanzas. Mi hija creció con él, y uno como padre siente mucha impotencia porque entiende que puede consolar hasta ahí, porque los hijos también tienen que entender que la vida es parte de esto. Es un aprendizaje duro. No sé si no entiende todavía. Esta mañana estaba oliendo la cucha, como preguntando dónde estaba. Y la otra viene a seguir dándome amor".

Sofía Zámolo.

Tristeza en el espectáculo por la muerte de Antonio Gasalla

"Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina. Nuestras condolencias a sus seres queridos, abrazándolos en este momento de tristeza", escribieron desde la Asociación Argentina de Actores el día en que el reconocido actor perdió su vida, en marzo pasado. Y siguieron: "Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. En 1964 participó de la obra Chin Chin con María Luisa Robledo y Alfredo Iglesias. Inició su nutrida trayectoria artística en el ámbito del café concert, junto a Carlos Perciavalle, Edda Díaz y Nora Blay, siendo considerados pioneros en este tipo de espectáculos".