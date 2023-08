Silvina Luna y otra mala noticia: "La está pasando como el orto"

La modelo aún se encuentra internada. Silvina Luna presentó cambios en su estado de salud después de su internación en terapia intensiva.

Silvina Luna volvió a estar en el centro de atención de la prensa del espectáculo después de que se conociera su actual cuadro de salud. La actriz que quedó en el segundo lugar de Gran Hermano 2004 estuvo internada en grave estado durante semanas en terapia intensiva y desde hacía tiempo no se sabía nada sobre su caso.

Luna recibió asistencia respiratoria durante días debido a una insuficiencia que se dio después de que su organismo contrajera una bacteria. La modelo venía con problemas con sus riñones desde hacía años, causa que la llevó a someterse a diálisis.

Gustavo Conti salió al aire en el ciclo radial Que valga la pena y habló de la salud de su amiga, a quien conoció en la edición de GH 2001. "No se crean tanto eh, tampoco es tan así. Está recuperándose. ¡Muuuuy de a poquito! Es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el orto, perdón por la expresión", comenzó su relato.

"Se equivocó en ponerse esa basura en el cuerpo y todo lo que ya sabemos, pero imaginate que una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida, que le gustaba viajar, ir y venir, la querían todos, que tenía todo para ganar porque tenía propuestas de laburo por todos lados, de repente levantarse después de 20 días en coma y encontrarse postrada en la cama, no está bueno, ¿viste?", cerró el esposo de Ximena Capristo.

Al mismo tiempo, una periodista de TN aportó información al respecto y soltó: "De a poquito va mejorando. Esto es muy lento. Tengamos en cuenta que ella estuvo en una situación muy grave, muy crítica y que hoy por hoy sigue internada para terminar de rehabilitarse. Desde el entorno me dicen que se está rehabilitando, que va mejor, algo muy importante, pero que todo es a paso lento. Principalmente porque ella tiene que recuperar fuerza y energía, hace mucho tiempo que está internada". Y cerró: "La idea no es que reciba visitas, sino que esté tranquila y meditando. Sus amigos, como Ximena Capristo y Gustavo Conti, dicen que ella lo que logró hasta ahora es a raíz de la energía, la fuerza y las ganas que tiene de estar bien, y que eso es muchísimo".

El duro descargo de Flor de la V sobre la salud de Silvina Luna

La esposa de Pablo Goycochea habló sobre la salud de su amiga en Intrusos cuando la joven estaba internada en terapia intensiva y le aclaró a su público que le iba a costar llevar adelante esa emisión debido a su emoción. "Tengo a una querida amiga que está pasando un momento muy grave de salud. Me va a costar muchísimo hacer este programa, ya se los voy adelantando. Con Silvina Luna empezamos juntas, hace mucho con Gerardo Sofovich, queriendo triunfar, que nos vaya bien en la vida", comenzó su sentido descargo la presentadora de América TV.

"Hicimos muchísimos éxitos, cantidades de obras en muchísimos teatros. Hemos pasado momentos increíbles, hemos llorado, y a mí me afecta muchísimo lo que está sucediendo. Es una chica que no se merece haber tenido tanta mala suerte en esta vida. No se lo merece", continuó la exparticipante de Bailando por un sueño, en alusión a la compañeros con quien compartió trabajos como La Pelu y varias obras de teatro. Y sumó: "Uno, quizás la veía como una mujer hermosa, con un físico despampanante y podía pensar que esta mujer puede tener todo lo que quiere en la vida. Lo tuvo, pero también tuvo muchas ausencias, soledad y desamor. Estamos pidiendo por su salud. Si vos creés en algo, prendé una velita para Silvina Luna que está en un estado extremadamente delicado".