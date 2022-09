El marido de Flor de la V tomó una decisión tras verla con Gerardo Romano

La conductora vivió un tenso momento al aire al ver la reacción de su marido tras su beso con el actor.

El marido de Flor de la V tuvo una impensada reacción luego del beso que recibió su mujer por parte de Gerardo Romano. Pablo Goycochea, el esposo de la conductora desde hace varios años, no se quedó callado y accionó en vivo luego del insólito beso que recibió su esposa en Intrusos.

“¿Qué? ¿Por tu marido te vas a poner así?”, lanzó Romano luego de darle un beso a Flor y ver que ella tuvo una reacción bastante arisca. Y aunque si bien la situación siguió entre carcajadas, al cabo de unos mitos la conductora de América TV recibió un polémico mensaje por parte de su esposo.

Luego del corte publicitario, Flor de la V contó al aire que su marido le había enviado un mensaje por privado, pero ella se negó a enfrentar las consecuencias. "Escuchame…. Me escribió Pablo, pero no quiero ver lo que me pone", reveló la también actriz a su panel, quienes se habían quedado sorprendidos por el beso.

Fue entonces cuando Maite Peñoñori, una de las últimas incorporaciones al ciclo, opinó tajante del tema: "Es que entre lo que dijiste ayer de Vicuña, que querías estar con él en el videoclip, y ahora esto". Rápidamente, la conductora se defendió e intentó limpiar su nombre luego de haber admitido su atracción por el chileno: "Es que lo de Vicuña es trabajo".

Inesperado: Gerardo Romano le comió la boca a Flor de la V en vivo

Gerardo Romano besó en vivo en Flor de la V y sorprendió a todos los presentes. Este martes al mediodía, el reconocido actor fue como invitado a Intrusos y allí protagonizó una polémica escena junto a la conductora del programa. "¡Acabo de ser besada por Gerardo Romano!", exclamó la actriz aún sorprendida por la situación.

La situación se dio luego de que Romano hablara de la denuncia que le hicieron hace un tiempo atrás. El actor de El Marginal quiso mostrar con detalles cómo había sido la escena actuada por la que lo denunciaron y volvió a interpretarla junto a Flor de la V. "Esto fue así, dame tu labio. Le hice así y la saqué", explicó Gerardo luego de morderle el labio inferior a la conductora frente a las cámaras.

El actor fue denunciado por Paula Di Chello, la actriz que fue su compañera en la telenovela Se Dice Amor, emitida entre el 2005 y el 2006. En un móvil que brindó con Intrusos a principio de año, la actriz dio detalles de la escena que la llevó a elevar la denuncia hacia Romano. "Eso pasó hace mucho tiempo. Es algo que ya tenía archivado, guardado. No pude hablar mucho del tema durante muchos años. Lo hablaba privadamente. Era una época en que no se podía hablar de eso", expresó. Además añadió: "Me daba vergüenza, me sentí muy humillada".

"Tuvimos una escena en una novela en la que él me empujó contra una pared y me mordió la boca. Me salió sangre. No me avisó. Y eso no estaba en la escena. No había escena de besos, él inventó el beso y, además, la mordida", explicó Di Chello en ese momento. Luego de recibir el beso por parte de Romano, Flor de la V opinó: "No me mordiste, me tocaste el labio". "¿Me entendés que es lo que hice? Te aprisioné. Suponete que acá hay una pared y te puse ahí", sentenció el actor sobre el tema al aire de Intrusos.