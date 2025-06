Trump adelantó que mantedrá diálogo con Irán "la próxima semana"

El presidente Donald Trump sostuvo en una conferencia de prensa en la OTAN que mantendrá conversaciones con Irán la próxima semana luego de haber bombardeado las reservas nucleares en las plantas de Fordo, Isfahán y Natanz.

El jefe de Estado sostuvo que la próxima semana "hablará" con Irán, país con el que no descarta llegar ahora algún tipo de acuerdo tras dar por "destruida" gran parte de su capacidad industrial nuclear, si bien al mismo tiempo también ha apuntado que no cree que sea siquiera "necesario" que Teherán se comprometa a nada ahora.

"No me preocupa si hay un acuerdo o no. Lo único que le pedimos es lo que le pedíamos antes, que no tengan armas nucleares", ha recalcado Trump, durante una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya en la que ha vuelto a defender los informes de Inteligencia que, en su opinión, evidencian que el programa atómico iraní ha retrocedido varias décadas.

En este sentido, ha insistido en que los bombardeos tuvieron "mucho, mucho éxito" y "allanaron el camino para la paz con un histórico acuerdo de alto el fuego", en alusión a la tregua que el martes se comprometieron a respetar tanto Irán como Israel.

El presidente de Estados Unidos mantuvo durante la conferencia de prensa una fuerte crítica a medios de comunicación como el New York Times. Los acusaba de mentir al sostener que el ataque a Iran solo había demorado levemente el desarrollo armamentístico del país.

En otro tema, Trump dio por hecho que este alto el fuego supondrá al menos de momento el final del conflicto, ya que ambas partes están "agotadas" tras luchar "muy duro". En el caso concreto de Irán, cree que se centrará en "intentar volver a levantar al país", para lo cual "necesitan dinero desesperadamente".

Trump dijo que intentará enviar armamento a Ucrania

Donald Trump dijo el miércoles tras conversaciones con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que está considerando enviar más baterías de misiles Patriot a Ucrania para ayudar a Kiev a defenderse de los ataques rusos.

Trump dijo que las baterías antimisiles son "muy difíciles de conseguir" pero que "vamos a ver si podemos hacer que algunos estén disponibles".

Trump dijo que a Zelenski le gustaría poner fin a la guerra y dijo que hablará pronto con Putin sobre el tema. "Miren, Vladimir Putin realmente tiene que poner fin a esta guerra", dijo Trump.