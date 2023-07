El angustiante dato sobre la salud de Silvina Luna: "No es vida"

El hermano de la reconocida modelo hizo un fuerte descargo y generó preocupación por el estado de salud de Silvina.

Silvina Luna lleva varias semanas internada con un estado de salud bastante delicado debido a la mala praxis que sufrió hace unos años atrás. Aunque si bien la familia intenta mantener un perfil bajo con respecto al tema, recientemente el hermano de la modelo hizo una fuerte declaración que generó gran conmoción.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Ezequiel reveló detalles sobre el cuadro que enfrenta su hermana. "Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, reveló esperanzado pero consciente de la situación. Sin embargo, luego confesó que la recuperación será muy difícil.

"Se está alimentando poco pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere", reveló. Luego, se lamentó: "La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”.

Luego de la declaración del hermano de Luna, el periodista confesó que la familia de Silvina sufrió muchísimo cuando la modelo quedó internada. "Lo que me manifestaba hoy Burlando es que el panorama durante las primeras horas era desgarrador, me contaba que el hermano de Silvina ni pensaba en aquel momento ni siquiera en una recuperación, es muy terrible imaginarse este escenario”, sentención Etchgoyen.

Fuerte dictamen: piden inhabilitar a Lotocki y el cirujano de Silvina Luna podría dejar la medicina

La Fiscalía pidió que se inhabilite provisoriamente al cirujano Aníbal Lotocki, acusado de provocar "lesiones graves" a cuatro pacientes, entre ellas la modelo Silvina Luna que permanece internada desde el 13 de junio pasado. Consideró que corresponde ordenar la "inhabilitación provisoria" para el ejercicio de la medicina y el "comercio en el ámbito estético y cosmético".

El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, presentó el pedido de inhibición y inhabilitación ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que la semana pasada había requerido la opinión de las partes al respecto de la inhabilitación de Lotocki.

El médico cirujano fue condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a sus pacientes Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

En esa causa, se determinó que Lotocki causó lesiones en el cuerpo de las cuatro mujeres con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Al momento de dictar la sentencia, en febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat no se pronunció sobre la solicitud específica de la fiscalía en relación a una medida cautelar "que alcanzara la inhabilitación del acusado para el ejercicio del comercio en el ámbito estético y cosmético", indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) mediante un comunicado.