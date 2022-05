Silvina Luna reveló la verdad sobre El Hotel de los Famosos: "Mucha manipulación"

Tras su salida de El Hotel de los Famosos, Silvina Luna expuso todas las internas del reality.

Silvina Luna quedó eliminada de El Hotel de los Famosos, el reality show de El Trece que sigue el formato de Gran Hermano, y fue letal contra sus compañeros. Después de semanas conviviendo con ellos, llegó a conocer sus facetas más oscuras y aseguró que muchos tienen actitudes manipuladoras.

A medida que avanza el certamen, la competencia crece, las enemistades se multiplican y la convivencia se hace más difícil. Ahora que ya quedó afuera del programa, la modelo reveló internas que observó durante todo este tiempo y se sinceró con respecto a quienes no le cayeron del todo bien. Más específicamente, en relación al locutor Martín Salwe, con quien mantuvo un romance en el reality.

“Como no vota la gente, sacan al que le cae mal a esa mayoría. No sé qué tan bueno es no estar en igualdad de condiciones. Llegás muy agotado y golpeado emocionalmente a las finales”, confesó Silvina Luna, en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez).

Además, aseguró que ver el programa desde afuera le hizo darse cuenta de la crueldad que se maneja en el reality. “Yo adentro estaba como en una nube de pedos. Pensé que nos llevábamos todos bastante bien, que nos queríamos. Ahora lo veo y es recontra tóxico. El bullying que le hacen a Loccho me parece muy feo”, declaró.

Y apuntó puntualmente contra Salwe, con quien compartió muchos momentos de intimidad. “Hablar de decepción es mucho. No tengo tanto vínculo como para sentirme decepcionada, y tampoco soy de depositar mucha expectativa en la gente. Los hilos que se le ven a Martín, que juega sin que le importe el resto… Se ve mucha manipulación”, largó.

Aunque evitó dar demasiados detalles al respecto, Luna señaló que el límite está “en hacer sentir mal al otro, en jugar con las emociones y los sentimientos”, dando a entender que Martín no jugó limpio con sus compañeros. “El juego es el juego y ese es el límite. No me gustó cómo se manejó con ‘Majo’ (Martino)”, cerró.

La despedida de Silvina Luna con Martín Salwe tras su retiro de El Hotel de los Famosos

Al irse del hotel, Silvina le dedicó unas cálidas palabras a Martín, a pesar de que días después expuso todas las actitudes de él que le molestaron. “Martín, sos buena gente. No necesitás hacer demasiado ni demostrar nada. Ya te lo dije, sos súper talentoso y vas a ser un número 1 en el espectáculo porque te lo merecés”, le expresó.

Martín también se mostró muy apenado por la salida de Silvina y dijo que se sentía muy triste, ya que justo se tuvo que ir cuando habían comenzado a forjar un vínculo más profundo. "Me da bronca porque Silvina se va justo en el momento en el que todo se encaminaba...", se lamentó.