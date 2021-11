Silvina Luna fue internada y blanqueó su dramático estado de salud: "Todo se volvió gris"

Silvina Luna dio a conocer cómo es su estado de salud y reveló detalles del calvario que vive en su internación. Qué fue lo que le pasó y todo lo que hay que tener en cuenta.

Silvina Luna vive un verdadero calvario. La mediática transita un grave problema de salud que no le permite llevar un día a día tranquilo. De hecho, en las últimas horas, decidió compartir en sus redes sociales algunos detalles de la internación a la que debió someterse. De acuerdo a lo que indicó, se encuentra con varias molestias físicas, producto de una mala praxis que le ocasionó una operación estética realizada por el cirujano plástico, Aníbal Lotocki.

A través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Luna compartió una foto sumamente desgarradora: en una sala de internación de un hospital y rodeada de cables. Desde allí escribió unas sentidas palabras por la situación en la que se encuentra: "Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos, poder conectar con nuestro valor interior. Nadie, absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros".

En clara referencia a las cirugías estéticas a las que se sometió, la reconocida modelo explicó: "¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud? Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día". Y confesó que habitualmente debe pasar por el hospital debido a la mala praxis que sufrió por culpa de Lotocki: "Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años”.

El mal momento de salud que atraviesa Silvina Luna.

A modo de autocrítica, Silvina Luna manifestó: "Tiempo atrás, cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambió la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría".

La reflexión de Silvina Luna tras los problemas de salud que padece

Tras reconocer que tiene problemas de salud en los riñones, por la mala praxis que le ocasionó una operación estética del cirujano plástico Aníbal Lotocki, Silvina Luna compartió una reflexión: “Esta condición me acompaña. Es prioridad, sí, pero no me determina. Elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande que lo que me pasa. Obviamente, me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé”.

“Sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar pero tomando cada día como un regalo", puntualizó Silvina, y agregó: “Por otro lado también está el tema judicial. Hice la denuncia hace 8 años y recién ahora está sucediendo el juicio oral. Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó. Es importante no solo por mí, sino por muchas víctimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años", agregó Luna.

A qué se dedica Silvina Luna en la actualidad

Silvina Luna se alejó de la farándula argentina para trabajar como modelo y también en el rubro del coaching ontológico. La misma consiste en entrenar a personas o grupos de trabajo para superar los obstáculos internos y externos y conseguir los objetivos pactados.