Silvina Luna y una grave denuncia contra el doctor Lotocki: "Abusó de mí"

Silvina Luna cargó contra el doctor responsable de una mala praxis en 2011 que le causó graves problemas de salud. Aníbal Lotocki volvió al centro de la escena gracias a las declaraciones de la ex-Gran Hermano.

Silvina Luna está alejada de los medios hace un buen tiempo. Actualmente, vive en una isla paradisíaca de Panamá y dio un giro de 180 grados respecto a la exposición que supo tener años atrás. Sin embargo, le concedió una entrevista a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana y volvió a referirse a temas pasados y realmente traumáticos para su vida. Entre ellos, cargó duramente contra el doctor Aníbal Lotocki con una tremenda declaración: "Abusó de mí".

Corría el año 2011 cuando Silvina Luna se sometió a una cirugía plástica con Lotocki como responsable. La misma, que derivó en una mala praxis, le dejó secuelas a la ex participante de Gran Hermano junto con graves problemas de salud. "A veces estas cosas traen conciencia. A los 30 años estaba vulnerable. No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme. Y me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era, abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes".

"Por muchos años no pude contar esto, me daba vergüenza. Pensaba que yo había hecho algo mal. Por eso es muy importante el trabajo psicológico. Lo que sí me llama la atención es la inconsciencia de las mujeres. Las invito al buscar el amor propio, a aceptarnos como somos. Yo hice un camino de auto-sanación para llegar a esto", explicó Silvina Luna, quien se refirió a un momento de su vida que prefirió callar durante muchísimo tiempo ya que le costó superarlo.

El nuevo emprendimiento de Silvina Luna en Panamá

Alejada de los medios y viviendo una nueva vida en una isla paradisíaca de Panamá, Silvina Luna contó cómo es su día día y qué es lo que hace para generar ingresos que le permitan subsistir: "Es un espacio holístico con experiencias transformadoras. Hacemos talleres online sobre diferentes disciplinas relacionadas con el bienestar, con referentes que tuve el gusto de conocer y que me hicieron muy bien. Y estoy armando unos retiros presenciales en Bocas del Toro, con referentes internacionales. Una especie de detox mental en este paradisíaco lugar".

"Tener la chance de elegir qué hacer, dónde quiero estar y proveerme las cosas básicas me hace inmensamente feliz. Mis días acá son simples y conscientes. Tengo un grupo de amigos con los que salimos y nos divertimos mucho. Me alimento de modo saludable, descanso bien, hago deportes y trabajo mucho generando contenido", sentenció Silvina Luna.