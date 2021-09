Silvina Escudero casi se cae en vivo en Los Mammones

Silvina Escudero estuvo cerca de protagonizar un divertido blooper que le hubiera dolido bastante en Los Mammones.

Silvina Escudero protagonizó un incómodo momento cuando casi se cae en vivo en la emisión del jueves de Los Mammones. Pese a estar cerca de protagonizar una caída que hubiera resultado dolorosa, en el programa conducido por Jey Mammón se divirtieron con el traspié de la bailarina que casi la deja en el suelo.

Los Mammones es la gran sorpresa del año para América TV, sin dudas. El buen desempeño en materia de rating y la fluidez con la que transcurre cada programa son en buena parte gracias a su conductor, Jey Mammón, pero también por un equipo que sabe acompañarlo de la mejor manera. Además, el ciclo de América cuenta con la suerte de su lado: todos los días Silvina Escudero hace "la patita de la suerte" a pedido de Jey Mammón. A veces para no hacerla se excusa con que el vestuario no es el indicado, pero en la emisión de este jueves pese a que los zapatos que usaba no eran los indicados, accedió al pedido del conductor.

"Silvina, ¿me podés hacer la patita de la suerte, si sos tan amable?", pidió Jey Mammón en el comienzo del exitoso programa de América TV. "Con los zapatos que me vine hoy, Jey", le remarcó Escudero, para que notara la dificultad extra para hacer "la patita de la suerte". En ese momento, la panelista repitió una frase que suele utilizarse como para excusarse: "Esto es moda, la moda no incomoda". "¿No había zapatos cuando fuiste? ¿Qué pasó?", se burló Jey Mammón.

Sin buscar más excusas, Escudero aseguró que iba a "hacer la patita igual". Inmediatamente, la bailarina demostró toda su elasticidad levantando la pierna hasta su cabeza pero tuvo un pequeño traspié que casi la deja despatarrada en el suelo. "Ahí está", cerró Silvina Escudero, intentando disimular lo cerca que estuvo de caerse en vivo. "Internaron a Silvina Escudero. Está en la (clínica) Bazterrica por un zapato", bromeó divertido Jey Mammón dejando en evidencia a la panelista y tomándose el incómodo momento con la gracia que lo caracteriza.

