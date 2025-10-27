Seguidor de La Libertad Avanza agredió a un periodista de A24 en vivo: "Te detesto"

Seguidor de La Libertad Avanza hostigó a un periodista en vivo: "Te detesto".

Este domingo 26 de octubre se desarrollaron las elecciones legislativas, donde en todo el país los argentinos salieron a votar a sus próximos representantes en la Cámara de Diputados, mientras que en algunos sectores también se dirimieron bancas para el Senado (más específicamente en la Capital Federal, Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos).

Como ocurre durante estas jornadas democráticas, los medios de comunicación hicieron sus respectivas coberturas de los comicios, con móviles en las escuelas de los diferentes barrios, especialmente en aquellas donde deben sufragar las figuras más importantes. A24 no fue la excepción y contó con varios periodistas para tal fin, aunque uno de ellos atravesó una lamentable situación: fue increpado por un fanático de La Libertad Avanza.

Así fue increpado un periodista de A24

En determinado momento de la transmisión, desde el estudio le dieron el pie a Roberto Maidana, quien comentó: "Hay un señor que se dedicó a faltarnos el respeto, a insultarnos. No sé por qué la policía no lo saca, estamos trabajando". "No hace más que insultar, es un pobre desubicado. Seguí a ver, hacete famoso", añadió mientras se acercaba al violento interlocutor.

"No entiendo por qué tengo se soportar a un energúmeno que viene a decir lo que le parece", sostuvo. Desde el canal, le consultaron: "¿Te fue a encarar directo a vos, Roberto?". "Obvio, primero nos dice que somos kirchos... ¿cómo fue que dijiste?", le achacó el trabajador de prensa al hombre. "Ser kirchnerista es un insulto, andá para allá. Sacame esa mier... de acá", lanzó furioso, en referencia al microfono.

"Primero no es una mierda, es un micrófono, ¿entendés?", expresó Maidana. "Si sabés que te detesto, ¿para qué venís a dónde estoy yo?", respondió enojado el sujeto. "Pero si yo ni te conozco. No sé ni quién sos", le recriminó el periodista. "Tomátela", concluyó ofuscado el fanático político. "Ahí lo tenés al señor, que debe haber faltado varios días a la escuela porque no sabe hablar sin insultar. Una vergüenza, pero bueno", cerró Maidana.