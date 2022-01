Se terminó el misterio: Florencia Bertotti reveló por qué dejó la televisión en su mejor momento

Muchos años después del éxito de Floricienta, Florencia Bertotti dio a conocer los motivos reales por los que dejó la televisión y habló de su "salud mental".

Doce años después de que Florencia Bertotti anunciara su retiro de la televisión argentina, dio a conocer los motivos verdaderos para semejante determinación. La protagonista de Floricienta se marchó de la pantalla chica nacional cuando estaba en pleno éxito y en la boca de todos, con apenas 27 años.

Como en aquella época sorprendió con la noticia, muchos comenzaron a preguntarse por qué había sido, aunque las razones nunca habían salido a la luz. Sin embargo, en este arranque de 2022 al fin ella misma filtró el origen de esta idea para dedicarse, en la actualidad, a un negocio de ropa para chicos (PANCHA by) y a ser influencer.

Florencia Bertotti reveló los motivos por los que dejó la televisión

Todo empezó cuando en 2010 produjeron Niní junto a su entonces pareja Guido Kaczka pero Cris Morena, quien la había llevado al estrellato con Floricienta en 2005, los acusó de plagio. Un tiempo después, la productora y empresaria reconoció públicamente: “Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ´Flor´ se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”.

Para colmo, en ese entonces se produjo la escandalosa separación de Bertotti de Kaczka, con quien ya había tenido un hijo: Romeo (13). Ella se enamoró de Federico Amador, su compañero en Niní, y se desmadró la relación con el actual conductor de Bienvenidos a Bordo (El Trece).

Entre la pelea con Cris Morena, la ruptura amorosa y la presión por ser una figura tan popular desde tan joven, ella decidió ponerle un punto final a tanto desgaste y dedicarse a otras cuestiones más tranquilas para cuidar su salud mental.

Floricienta, un éxito total en la televisión argentina.

En la entrevista reciente con Agarrate Catalina (Radio AM 1110), la artista reconoció: “Nunca volvimos hablar con Cris Morena por el tema de Niní. Creo que está más que claro lo que ella interpretó en esa circunstancia y lo que yo interpreté. Cada una actuó en consecuencia. Ya pasó agua abajo del puente y creo que es lo más sano”.

En la charla con la periodista Catalina Dlugi, Florencia Bertotti recordó que en Floricienta “eran jornadas agotadoras y de 30 escenas, 32". No obstante, aclaró: "No hubo un minuto en el que no disfrutara de lo que hacía, sí me pareció que a la hora de parar la pelota dije ´no´, porque para mi salud mental era demasiado. Estaba muy cansada, sobrepasada, y habían muchas cosas que se desprendían de mí como las notas, la figurita, el álbum...”.

Más allá del éxito rotundo en la televisión, "Flor" expresó: “Lo que más me cambió a mí fue ser mamá. Yo me imaginaba en la puerta del jardín yendo a buscar a mi hijo y que la gente viniera a buscarme a mí para la foto, tenía como un fantasma con eso”.

“Floricienta estaba hasta en la sopa: iba al casamiento de una amiga y tal vez tenías a alguien que se desubicaba, y en el medio de la ceremonia venían y me pedían una foto”, concluyó Bertotti.