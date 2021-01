A 16 años del estreno de "Floricienta", la actriz Florencia Bertotti compartió en su canal de YouTube un video reacción al primer capítulo de la tira de la que fue protagonista y explicó el origen de su vestuario.

Además de tratar distintos temas de la historia, la Bertotti analizó los looks del personaje y soltó un secreto revelador: "Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris (Morena). No toda, obviamente, porque ella no se vestía así pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba, la mechaban y así armaban los cambios de Floricienta", confesó.

En ese sentido, puntualizó en la vestimenta infantil y alocada que lució en la serie que protagonizó junto a Juan Gil Navarro durante el primer año y con Fabio Di Tomaso, en la segunda temporada. Explicó que muchas de esas prendas eran provistas por la productora de la tira, Cris Morena. "Había un montón de ropa que era de ella", insistió.

También, aprovechó la ocasión para contarle a sus seguidores que en muchas oportunidades no le gustaba el vestuario del todo y que, de hecho, le resultó difícil adaptarse a la estética de su personaje.

"Al principio, les tengo que confesar, que me costaba el vestuario de Flori. ¡Hay que tener agallas! Me tiraba todo encima. Yo decía ‘¿quién se viste así?’", soltó.

"¡El calor! Tenía calzas, tul, pollera, cinturón… que nunca supimos para qué. Topcito, remera, ‘cosito’, gorro, muñequera. ¡No me faltaba nada!", agregó.

Para cerrar el tema, la actriz bromeó: "Cada vez que me visto con colores la gente me dice que me disfracé de Floricienta".

Sobre la canción de apertura

Las revelaciones de la actriz no se quedaron solo en el vestuario. Bertotti compartió que parte de una de las canciones más famosas de la tira adolescente no era interpretada por ella sino por una cantante profesiobal.

“Les quiero confesar algo... Ese grito no es mío, no lo canté yo", confesó. "Yo lo doblaba en el teatro, pero porque me gustaba pensar que yo cantaba así, pero nunca lo canté yo. No sé si estoy derribando un mito, pero ya que estamos vamos a decir todo”, añadió.