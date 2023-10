Se supo la verdad: las fotos que deschavaron a Zaira Nara y Facundo Pieres tras la pelea con Paula Chaves

La modelo fue vista con el polista después de su alejamiento de Paula Chaves. Zaira Nara y Facundo Pieres estarían oficialmente en pareja.

Zaira Nara es una modelo y conductora de televisión que llegó a los medios por la fama de su hermana Wanda a finales de la primera década del nuevo milenio. Su paso por Bailando por un sueño significó el nacimiento de una importante relación en su vida: su amistad con Paula Chaves. A pesar de la gran cantidad de años de vínculo, desde hace meses las colegas se alejaron por un supuesto romance entre Zaira y Facundo Pieres, ex de Chaves, y unas recientes fotos confirmaron los rumores de amorío.

En el verano pasado se habló del romance entre Nara y Pieres pero después todo pareció aplacarse, por lo que quedó como un romance de verano. Esa relación significó un alejamiento entre Zaira y Paula, quien salió con el polista entre 2008 y 2010. Sin embargo, el pasado fin de semana largo se vio a la pareja nuevamente junta y se viralizaron fotos del evento al que acudieron juntos.

Zaira Nara fue vista en la tercera fecha del Abierto de Tortugas en el que el equipo de Pieres venció a La Ensenada por 14 a 10. La Revista Caras compartió imágenes que mostraron a la modelo en el mencionado evento, muy cerca del deportista. Después del partido, la hermana menor de Wanda Nara se mostró relajada y tomando mates junto a su pareja y sus compañeros.

Paula Chaves, sobre su alejamiento de Zaira Nara

"Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte. Creo que ningún vínculo tiene que atarte a nada. Uno tiene que buscar estar bien", comentó Chaves en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Y sumó: "Tengo 39 años y me doy cuenta de que mi cabeza fue mutando en cuanto a las relaciones, las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida. Y vas alejándote, después te volvés a acercar tal vez en algunos años", en medio de una emisión donde estuvo como invitada junto a Abel Pintos, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

Chaves reveló que aún es vecina de Nara y contó que si se la cruza en el supermercado la saluda pero no se queda charlando. "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau", cerró.

Zaira Nara, sobre su amistad con Paula Chaves

Por su parte, Nara se pronunció sobre su alejamiento de su amiga y destacó el amor que aún le tiene. "Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje", comentó en diálogo con LAM. Y cerró: "Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro".