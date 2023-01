Se inundó la casa de Gran Hermano y Ariel explotó contra la producción: "¡Que nos avisen!"

Ariel Ansaldo, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), hizo una fuerte queja contra la producción del reality luego de la inundación que llegó a la casa por las fuertes tormentas.

Si bien la casa de Gran Hermano cuenta con grandes lujos, como un enorme jardín, pileta y sauna, la producción no tuvo en cuenta un detalle: que las instalaciones podían inundarse en caso de lluvia. Ariel, quien ingresó a la casa hace poco, no se guardó nada y descargó toda su indignación.

Ariel tomó la iniciativa, agarró un secador de piso y comenzó a empujar el agua que estaba entrando por la ventana del living. “Tendría que haber un mensaje, ‘atención, está lloviendo'. ¡Que nos avisen! 'Atención, chicos, llueve…' y yo me levanto", se quejó el "hermanito".

"Ay, tengo la espalda dura...", agregó, mientras continuaba trapeando. Sin embargo, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, se alentó a sí mismo: "Hay que verle el lado positivo, no hace falta lavar el piso. Qué quilombo...”. Más allá de la lluvia torrencial, decidió que no iba a perderse la oportunidad de salir al patio y disfrutar del agua.

Así, Ansaldo salió tapado con un toallón azul y gritó, mirando al cielo: "¡Buen día amigos! ¿Cómo andan?". "Si me faltaba algo, era hacer esto. Buenos días a todos, me acabo de despertar. Entró el agua, estamos prácticamente con comienzo de inundaciones. Disfruten la inundación con nosotros y después hablamos bien. Abrazo grande y después seguimos”, dijo para las cámaras.

“Gracias Dios y gracias a ustedes por el momento que estoy pasando esta semana, estos días tranquilos. Vamos a disfrutar, a meterle con todo, es también gracias a ustedes que me dejaron una semana más”, agregó. Tal como el público y sus compañeros notaron, la estrategia de Ariel es conectar con los televidentes mediante sus monólogos.

La fuerte pelea entre "Alfa" y Ariel en Gran Hermano

Ariel y Walter "Alfa" Santiago son rivales desde el día uno. Aunque intentaron hacer las paces, es evidente que sigue existiendo una tensión constante entre ambos. Recientemente, "Alfa" se le acercó para aclararle algunas cosas sobre su vínculo y le dijo: "Che, mientras me afeitaba escuché tu discurso a las cámaras. Te comento que acá no hay ninguna agresión y no hubo ningún tipo de agresión, te comento".

"Acá vos entraste de una manera y yo te recibí de la mejor. Cuando te empezaste a hacer el vivo conmigo, no me gustó", insistió el hombre de 61 años. En ese preciso momento, Gran Hermano cortó sorpresivamente la transmisión y enfocó la pileta, cosa que hacen muy a menudo cuando una pelea entre participantes sobrepasa los límites.