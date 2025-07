Qué pasó con una de las figuras de La Voz Argentina.

La Voz Argentina 2025 tiene a muchas figuras, como el flamante jurado conformado por Lali Espósito, Miranda, Luck Ra y Soledad Pastorutti. En esta etapa del reality show de Telefe, se sumarán algunos co-coaches y uno de ellos está en el ojo de la tormenta por el escandaloso pasado que se filtró en las últimas horas.

Sin dudas que un programa como La Voz Argentina despierta muchas reacciones en el público por ser uno de los más vistos de la televisión. Es por eso que lo que se filtró recientemente generó controversia en el ambiente del espectáculo y la protagonista de esta situación es la artista Yami Safdie, quien será la co-coach de Soledad Pastorutti.

Qué pasó con Yami Safdie

La joven cantante de 27 años se volvió viral en las redes sociales por una serie de tuits polémicos. "Explicame cómo subís una foto en malla estando así de gorda y encima tenés 300 me gustas. Pido, no juego más", fue uno de los posteos que realizó la artista. "Mis amigas quisieron hacerme gancho con dos negros de veintipico de Haití. Dos... negros... Haití... no sé si amarlas u odiarlas", escribió también.

Cabe resaltar que estos tuits los escribió cuando tenía entre 14 y 17 años, es decir, en plena adolescencia. Sin embargo, hubo una gran sorpresa y repudio por el tono clasista y cómo se refería hacia la gente con problemas de obesidad. La propia cantante reaccionó frente a esta viralización bajándole el dramatismo y dejando en claro la edad que tenía. "Obvio que era pelotudísima a los 15 años", indicó. Se espera poder verla en acción ahora que se incorporará al equipo de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina 2025.

El comentario de los Miranda a Nicolás Occhiato en La Voz Argentina 2025

Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!, suelen intercambiar opiniones durante las actuaciones de los participantes en La Voz Argentina sobre cómo proceder en cada situación. A raíz de esas conversaciones, Nico Occhiato suele interpretar que el dúo está interesado en el concursante, aunque no siempre es el caso. Así, en varias ocasiones, el conductor afirma que a Miranda! le agrada determinado participante, aunque luego los artistas deciden no girar sus sillas.

"No nos gusta todo. ¿Qué parte de que no me gusta un carajo no entendés?", soltó con ironía Juliana. "Charlamos pero no es que cualquier reacción significa que nos gusta", consideró Ale Serrgi. Occhiato, por su parte, dijo que él siente que "les está gustando siempre". Mientras que, Gattas, cerró: "¡No, no nos gusta!".