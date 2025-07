Ale Sergi habló sobre el origen de Tu Misterioso Alguien de Miranda!.

Ale Sergi se refirió al nacimiento del clásico de Miranda!, Tu Misterioso Alguien, y así derribó un mito en relación a la composición de esa canción. Lejos de ser una pieza autorreferencial surgida por un desamor, el jurado de La Voz Argentina dejó en claro que la inspiración le llegó por una serie famosa de los 2000.

El artista que comparte proyecto junto a Juliana Gattas desde hace más de veinte años reveló que un diálogo de la serie Lost fue el disparador de Tu Misterioso Alguien. "El origen de la canción no tiene absolutamente nada que ver. Mil disculpas pero les voy a cagar la vida", soltó el músico en diálogo con Futurock y luego contó qué escena de la ficción lo inspiró.

"En los primeros capítulos, el personaje que se llama Locke tiene a uno encerrado en una cápsula y en un momento uno le dice 'ese que tenés ahí encerrado'. Le dice 'your misterious someone'. Y cuando vi eso me encantó y me lo anoté al título, diciendo 'ya lo voy a usar'", sostuvo Ale Sergi sobre el origen de Tu Misterioso Alguien de Miranda!. Y siguió: "Adapté esa historia a lo que escribimos siempre y ahí salió. A mí me encanta la letra, pero no nace de una situación real de sufrimiento".

La letra completa de Tu Misterioso Alguien de Miranda!

Hay alguien en tu vida

Que está transformándote

Hay alguien que ha cambiado en ti

La forma en que te ves

Hay alguien nuevo que se apareció

Y que tu corazón robó

Ya lo sé (ya lo sé, ya lo sé)

Solo dime quién es

¿Quién es tu nuevo amor?

¿Tu nueva ocupación?

¿Tu misterioso alguien?

¿A quién has ocultado de mí

Todo el tiempo para no matarme?

¿Quién es tu seductor?

¿Tu rey y tu peón?

¿Quién ocupó el lugar

Que siempre ocupé yo?

Tu misterioso alguien me robó

Ahora te despiertas

Y preparas su café

Desde que me he enterado

Yo no puedo ni comer

Cariño, no soporto estar sin ti

Pero parece que tú sí

¿Quién es él? (¿Quién es él?)

Dime y lo mataré

Ale Sergi habló sobre su relación con su novia Cintia

El músico visitó a Verónica Lozano y allí fue consultado por su actualidad amorosa: "Hace diez años que estamos juntos. Es por lejos con la pareja que más he durado. Vaya uno a saber, se dio. Ahora te digo que pasaron diez años y parece una locura, pero la verdad es que nos llevamos muy bien, tenemos muchos puntos en común, nos gustan las mismas cosas, tenemos el mismo objetivo de vida". Además, el artista recalcó: "No solamente compartimos música, ella es DJ, encima a mí me encanta cómo es su trabajo porque a mí me encanta ir a bailar y estar en la cabina. Una vez me preguntaron si yo quería formar una familia, y recuerdo que respondí que yo ya tengo una familia con ella y el gatito. Lo siento así".