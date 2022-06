Se filtraron violentos audios de Wanda Nara y Maxi López tras separarse: "Cerrá el orto"

Luis Ventura compartió al aire en A la tarde los violentos audios que intercambiaron Wanda Nara y Maxi López durante la extensa batalla legal que los enfrentó.

Luis Ventura recopiló las peleas más recordadas de la farándula argentina y puso al aire los polémicos audios que se enviaban Wanda Nara y Maxi López. "Cerrá el orto", se lo puede escuchar al exfutbolista en las grabaciones que se filtraron durante la larga puja legal que los enfrentó desde que se separaron.

La escandalosa separación de Wanda Nara y Maxi López, con acusaciones de infidelidades y traiciones incluidas, no solo fue una cuestión mediática sino que también llegó a la Justicia. El enfrentamiento legal terminó en 2021, luego de muchos años de demandas cruzadas y filtraciones de violentos audios. En A la tarde, Luis Ventura presentó un ranking con las peores peleas mediáticas de exparejas en los últimos años y volvió a poner al aire los virulentos mensajes de audio que intercambiaron Nara y López entre el 2013 y el 2014.

En una de las grabaciones se escucha a la expareja discutir sobre cuándo el exfutbolista buscaría a sus hijos. Ventura mostró un audio bastante editado, y en la grabación el ex River pidió hablar con su hijo Valentino, pero ella interrumpe la charla muy enojada y López explota. "Wanda, cerrá el orto, la concha bien de tu madre, hija de puta ¿Adelante del nene, 70 veces, siempre lo mismo? Es una vergüenza lo que hacés. Sos una madre de mierda", dispara enfurecido el exfutbolista.

En una segunda grabación, la discusión gira en torno al cumpleaños de Benedicto, otro de los hijos que comparten. "Si el cumpleaños va ser de nuevo en tu casa, te juro que voy y te arranco la cabeza a vos y al otro idiota", amenazó el exfutbolista a Wanda Nara y ahí también la ligó Mauro Icardi.

Finalmente, el tercer audio que Luis Ventura compartió al aire fue una pelea por la hora en la que López tenía que ir a buscar a sus hijos a la casa de Nara, luego de sufrir un robo. "Pero a vos solo te roban en la autopista, con una Ferrari, a no sé cuántos kilómetros por hora. Te compraste una verga de auto", le recrimina Wanda a su expareja.

Lejos de bajar el tono, la respuesta de Maxi López fue también muy agresiva: "¿En qué autopista? Estoy en el centro. ¡Hija de puta! Estoy en el centro de Milano. ¡Pelotuda! ¿Qué autopista? ¡Mogólica!". Vale recordar que el conflicto legal entre López y Nara duró ocho años y terminó con la cesión del exfutbolista de la casa de Nordelta en la que la empresaria pasó fin de año con su familia.

Se reveló qué dicen los chats entre Wanda y Zaira Nara

Zaira Nara reveló cuán picantes son sus conversaciones por WhatsApp con su hermana, Wanda Nara, y sorprendió con una insólita decisión que toma cada vez que termina de hablar con ella. La modelo y conductora de televisión aseguró que el contenido de esos chats sería irreproducible en los medios.

"Hablamos de todo. O sea, creo que el chat con Wanda es el más borrado del planeta porque me da miedo", reveló la ex presentadora del ciclo Morfi, Todos a la Mesa, y agregó que borra absolutamente todo lo que su hermana le dice porque los mensajes no resistirían un archivo.

En diálogo con LAM, Zaira informó que tiene un grupo de WhatsApp junto con su Wanda y su madre, Nora Colosimo, y soltó: "Ahí hay cosas más picantes". Es de público conocimiento el carácter fuerte de la esposa de Mauro Icardi ya que lo ha mostrado en varias de sus apariciones en televisión y redes sociales, pero estas declaraciones de su hermana confirman que Wanda sería aún más polémica en privado.