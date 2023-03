Se conoció la inesperada mentira por la que Barby Silenzi enfureció con El Polaco: "Todo mal"

La bailarina se habría enojado con el participante de Showmatch por una mentira. La panelista Paula Varela contó qué le habría ocultado "El Polaco" a Barby Silenzi,

Paula Varela dio a conocer que Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk y la bailarina Barby Silenzi se habrían peleado debido a una mentira del cantante de cumbia. La panelista de Socios del Espectáculo contó con detalles qué le habría ocultado a su pareja el intérprete de hits como Deja de Llorar.

"El Polaco le mintió, pero feo. Porque le dijo que se iba a California en un viaje a grabar un programa con Dante Gebel y después tres días a Miami, y resulta que Barby se terminó dando cuenta que no es cierto", comenzó su descargo la locutora en diálogo con sus compañeros del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Y sumó: "No solo no tenía que trabajar, ni fue a este lugar, porque ella llamó y las grabaciones comienzan recién en abril. Sino que él se fue a Disney a llevar a su nena (su segunda hija, fruto de su vínculo con la modelo Valeria Aquino)".

Varela recordó la mala relación que habría entre Silenzi y la mamá de la segunda hija de "El Polaco", cuya primogénita es Sol Cwirkaluk y su última hija es fruto de su vínculo con Barby. La panelista atribuyó a ese mal vínculo que el cantante le haya ocultado a su pareja que viajaba a Disney: "Se mandó solo a Disney. Flor de quilombo, está todo mal. Está enojadísima con la mentira".

La palabra de Valeria Aquino sobre su relación con Barby Silenzi y "El Polaco"

"Yo he salido a defender a mi hija por cuestiones que ella me transmitía. Ahora, Ezequiel y Barby están intentando de nuevo tener una familia como siempre lo han querido y yo apoyo el amor", comenzó su descargo Aquino en diálogo con el equipo de LAM. Y sumó: "El problema no es entre nosotras, quizás fue por las inseguridades en la pareja. Con Ezequiel hemos logrado una buena relación pero vos, Yani, que sos mamá y tenés una expareja también, me entendés", dirigiéndose a la panelista Yanina Latorre.

Aquino aseguró que "El Polaco" también le fue infiel a ella y entender que su amante habría sido Silenzi en un principio. "En su momento, cuando yo me separo, él empieza el Bailando y nosotros seguíamos viviendo en la misma casa, por separarnos. Cuando empieza el programa, enseguida lo involucran con Barby. Imaginate, yo en casa con una nena de un año", soltó la modelo.