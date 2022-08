Se conoció la fuerte exigencia de Cristian Castro a Tinelli para seguir en Canta Conmigo Ahora

El cantante es uno de los jurados más importantes del programa de El Trece y, según trascendió, pidió una importante cifra económica para continuar en el certamen.

Salió a la luz la fuerte exigencia económica que le hizo Cristian Castro a Marcelo Tinelli y la producción de El Trece para continuar en Canta Conmigo Ahora. El intérprete mexicano es una de las figuras más importantes del programa e incluso se rumoreó que es uno de los mejores pagos, pero parece que aún no es suficiente para él.

El programa de canto logró sortear los obstáculos y mantenerse estable en los números de rating, motivo por el que se confirmó que se mantendrá al aire hasta diciembre. En este marco, se conoció que Castro firmó solo por un mes el contrato fijo y ahora, para renovar, exige un gran aumento de salario.

Aunque si bien no especificaron cifras, el Diario Show informó de las fuertes internas que hay dentro del programa con Cristian Castro. Además en esta nueva etapa del ciclo, ingresará como jurado Celeste Carballo y "El Puma" Rodríguez se reincorporará a las grabaciones luego de sus vacaciones en Miami.

Cristian Castro se mudó a Uruguay y reveló el dramático motivo

Cristian Castro rompió el silencio y habló a fondo sobre su sorpresiva salida de Argentina en medio de su participación como jurado de Canta Conmigo Ahora, reality show conducido por Marcelo Tinelli en El Trece. Lo revelado por el cantante mexicano tiene que ver con una situación peligrosa que lo tomó a llevar esa drástica decisión.

Tras la convocatoria de Marcelo Tinelli para ser parte del jurado de su nuevo formato televisivo, Cristian Castro accedió y vino al país para meterse de lleno en la competencia de canto. Pese a esto, el cantante se mudó a Uruguay y reveló el dramático momento que vivió en diálogo con TN Todo Noticias.

"Ahora me mudé. Estuve en Estados Unidos muchos años, unos 25 años. Y me mudé a Argentina hace poco pero me asaltaron un poquito...", confesó. Al mismo tiempo dijo en qué localidad uruguaya se instaló: "Estoy viviendo en Punta del Este, estoy muy contento, los invito a un asadito cuando quieran".

Frente al relato de Castro, el periodista de TN lo interrumpió para saber cómo fue el asalto sufrido del cual no se supo nada hasta ese entonces. "Obviamente que mi corazón era Argentina, siempre estoy muy integrado y agradecido. Pero lamentablemente pasó eso, lo tomé de la mejor manera y simplemente me fui a Uruguay para no molestar a nadie. Se metieron en la casa", indicó.