Se confirmó la dura noticia que golpea a Marcelo Tinelli: "Está".

Se confirmó una triste noticia que involucra a Marcelo Tinelli. El famoso conductor lleva alejado de la televisión y la farándula bastantes meses, ya que una vez que finalizó la última edición del Bailando decidió seguir trabajando pero detrás de cámaras, por este motivo, son pocas las cosas que se saben sobre su vida personal.

Tras estar alejado varios meses del ojo público, Tinelli volvió a causar polémica por una noticia que se conoció de él. Precisamente, Ángel de Brito fue quien brindó la información al aire en Ángel Responde, ciclo emitido por Bondi Live, y confirmó que el emblemático conductor ya no está en pareja.

A pocos días del estreno del reality protagonizado por Marcelo Tinelli y su familia, donde Milett Figueroa también tuvo un papel protagónico, se conoció que el conductor ya no está en una relación con la celebridad peruana. "Marce está re separado. La limpió. Él está en Punta del Este solo con los hijos", aseguró el periodista y así confirmó todos los rumores que perseguían a la pareja tras pasar las fiestas separados.

Murió una famosa influencer de 27 años que participó del Bailando con Marcelo Tinelli

El mundo del espectáculo vive un acongojante momento debido a la muerte de una figura de llegada masiva al público, a los 27 años. Se trata de una celebridad de redes dominicana, residente en Estados Unidos, que logró abrirse de ese círculo y llegar a la televisión: en 2019 fue parte del Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli.

La artista era una creadora de contenido relacionado al humor que se hizo conocida en distintas partes del mundo. Su frase insignia era "me amo y no me importa", en relación a las críticas que había recibido a lo largo de su vida por su obesidad, realidad que pudo cambiar en los últimos años, en los que bajó notoriamente de peso.

Killadamente es el nombre artístico de la joven influencer que falleció hace dos días, seguida por millones de personas en diferentes redes sociales desde hace años. Fue la hermana de la artista quien informó esta noticia a la gente: "Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz hermana mía", escribió en alusión a su difunta consanguínea, Carol Acosta.

Al mismo tiempo, la familia de la celebridad de redes sociales escribió un sentido texto sobre esta partida: "El 3 de enero falleció nuestra querida Carol, mejor conocida como Killadamente. La familia Acosta González comparte su dolor con todos los que la conocieron. A su corta edad logró ayudar a miles de personas a través de su trabajo pero en esta ocasión nos unimos y pedimos su ayuda para que tenga la despedida que se merece".

Un primo de la artista fue quien reveló cómo se dio el deceso, en diálogo con el medio The Mirror: "Sé que todo el mundo quiere saber qué pasó, pero todavía no estamos muy seguros y estamos esperando los resultados de la autopsia. Todo lo que sé es que estaba cenando normalmente y empezó a ahogarse y a tener dificultades para respirar. Tuvo un ataque de algún tipo, la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”.