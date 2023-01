Santiago Del Moro dejó plantado a Telefe con una fuerte decisión

Telefe y Santiago Del Moro no llegaron a un acuerdo para la continuidad de su conducción.

Santiago Del Moro no llegó a un acuerdo y no seguirá más por la pantalla de Telefe cuando finalice Gran Hermano. Es que se especulaba con que el conductor continúe trabajando para el canal, dado que comienza otro reality show, pero tomó la decisión de tomarse unas largas vacaciones.

El programa que llegará a Telefe es nada menos que Masterchef, que supo ser conducido por Santiago Del Moro en todas sus ediciones. Por la carga laboral en Gran Hermano, que termina a fines de marzo de 2023, no se hará cargo de su presentación y el canal está en la búsqueda de su reemplazante.

La particularidad de la edición 2023 de Masterchef es que no va a ser de celebridades, sino de gente común, con el objetivo de buscar los mejores cocineros amateurs del país. Los jurados se mantienen con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

De esta manera, Santiago Del Moro tendrá sus últimas apariciones en Telefe hasta que culmine Gran Hermano. Luego se tomará vacaciones con su familia y le dedicará tiempo a su hija pequeña. Por el momento, no hay nombres sobre la mesa para quien conduzca Masterchef.

Betular y Martitegui adelantaron importantes cambios en la vuelta de MasterChef

Damián Betular y Germán Martitegui hablaron sobre la esperada vuelta de MasterChef a Telefe y adelantaron un posible cambio en el exitoso reality que se tomó un descanso para dar paso a otros formatos de shows. "Andan dando vuelta unas cosas", deslizó Betular.

Los chefs y jurados de MasterChef Celebrity se encontraron en el Teatro Colón y fueron interceptados por Intrusos (América TV), magazine que les consultó sobre la vuelta del reality de gastronomía a la televisión, manifestaron su desconocimiento sobre su vuelta al trabajo como jurados. Más allá de no saber la fecha exacta del regreso, Germán Martitegui sentenció: "Cuando volvamos va a ser espectacular".

En otro tramo de la nota el cronista preguntó si la nueva temporada será con famosos o si la competencia volverá a sus raíces, como las dos temporadas iniciales (la primera coronó ganadora a Elba Rodríguez, una de las participantes más queridas), y Betular aventuró: "Andan dando vueltas unas cosas, como un mix".

Sin dar más precisiones sobre los posibles cambios que podría enfrentar el reality, Martitegui aprovechó para lanzar una picante crítica contra Intrusos por los comentarios en su contra durante la última edición del programa y auguró que con el ingreso de Flor de la V al magazine espera que eso no se repita: "Lo bueno de hacer MasterChef es que no podés ver nada ni escuchar nada de lo que dice nadie. Me molestaron algunos comentarios que me llegaron".