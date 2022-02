Santi Maratea reveló qué celebridad insistió para que ayude a Corrientes: "Mandó un audio"

El actor se sinceró en diálogo con Flor de la V. Santi Maratea dio a conocer que una famosa bailarina lo conmovió y por eso ayudó a Corrientes.

Santi Maratea dio a conocer que una conocida bailarina hizo que tomara dimensión de la catástrofe que vivían los correntinos por los incendios y decidiera llamar a sus millones de seguidores para que donen en esa causa. El influencer se expresó sobre sus proyectos solidarios y cómo comenzó esta iniciativa.

"Me acuerdo que le dije a mis amigos que sentía como una presión que todo el mundo me estaba pidiendo que ayude a Corrientes. Y dije "voy a ver qué hago" pero tampoco tenía tanto tiempo para pensar en esta situación", comenzó el actor en alusión a cuán cargada estaba su agenda cuando los incendios azotaban gran parte de la superficie correntina.

Acto seguido, Maratea dio a conocer que Lourdes Sánchez fue quien lo hizo abrir los ojos y darse cuenta de que no podía mirar para otro lado. "Me manda un audio Lourdes Sánchez llorando en el que decía, Santi, por favor ayuda a mi provincia y dije bueno listo. Me fui a mi casa y sentía que tenía mucha energía para arrancar", soltó la celebridad de redes en diálogo con Flor de la V en su ciclo de televisión.

Santi Maratea sobre su deseo de adoptar

En el mismo reportaje en exclusiva que Maratea le dio a Flor de la V, el actor reveló que desde pequeño uno de sus deseos es adoptar nenes que necesiten el amor y educación de una familia y no lo tengan. "De chico tengo algo con la adopción, me interesa, lo tengo que hacer, y algún día haré", enunció. Y sumó: "Pero no es tanto que quiera ser padre, sino que lo veo más por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto".

"Supongo que por ese lado (de adoptar un chico), de suceder algo así terminaría, no obviamente en un lugar paternal. Porque no es que lo que esté buscando sea arma una familia. No todavía. No sé, voy creciendo", comentó luego, sobre cómo cree que sería la dinámica vincular que armaría con los niños que quiere adoptar, a pesar de que aseguró que es algo que aún no tiene claro.

Además, el su charla con la diva, Maratea hizo referencia a sus pasatiempos favoritos y dejó en claro que le da mucho lugar al ocio en su rutina: "Me gusta caminar y escuchar música. Soy mucho de juntarme con amigos a charlar, fumar mientras veo videos en YouTube".