Sandra Mihanovich se pronunció en sus redes sobre la muerte de César Mascetti.

Sandra Mihanovich hizo una mención en sus redes sociales a la memoria de César Mascetti, quien fue esposo de su madre -Mónica Cahen D'Anvers- durante décadas y falleció hace tres años. La cantante de hits como Soy lo que Soy y Todo Me Recuerda a Tí mostró su emoción en las palabras que le dedicó al famoso periodista.

El conductor de televisión falleció el 3 de octubre del 2022 tras batallar contra un cáncer y dejó en los suyos un gran vacío. En su posteo, Sandra Mihanovich compartió una imagen del texto que les dejó escrito Mascetti a sus familiares, para que lo recuerden con la alegría y felicidad que a él le gustaría.

"Tata querido. Te fuiste hace tres años. Te seguimos extrañando. Nos faltas mucho. Tratamos de continuar tu legado y honrar la vida como vos lo hiciste. Gracias", escribió Sandra Mihanovich en el pie de foto de la publicación de Instagram. En la sección de comentarios, figuras como Julia Zenko y Teresa Calandra le expresaron sus condolencias a la cantante por el aniversario de la muerte de su allegado.

La carta completa que dejó César Mascetti antes de morir

"Me estoy muriendo en San Pedro rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz con la satisfacción del deber cumplido".

Sandra Mihanovich.

La lucha de Sandra Mihanovich por la donación de órganos

"Hoy es un día para pensar en la donación de órganos, para darnos cuenta de lo importante que es. Ser donante es la única opción que realmente marca la diferencia. No lo dudes. Y si te quedan preguntas, averiguá, consultá sin miedo. Por cada donante, siete personas tienen una nueva oportunidad", escribió la cantante en un posteo de redes hace algunos meses.