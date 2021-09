Saltó a la fama en Chiquititas pero dejó la actuación y probará suerte en Italia: "Me voy a tirar a la pileta"

A través del éxito de Cris Morena, la joven logró un rápido reconocimiento. Sin embargo, eligió ir por otro camino y hoy se va al exterior.

Marianela Pedano fue una de las tantas chicas que se hicieron famosas a través del éxito de Cris Morena, Chiquititas. Allí interpretó a Maru, la famosa protagonista de la canción "No me digas mentiritas", que al día de hoy se sigue cantando. Sin embargo, a pesar del reconocimiento temprano en una carrera difícil, la joven decidió alejarse de las cámaras y tomar otro camino. Hoy está recientemente casada y a punto de cambiar su vida e irse a vivir a Italia.

Si bien en los últimos años Marianela cultivó un acérrimo perfil bajo, anoche aceptó por primera vez hacer una transmisión en vivo, convencida por la también actriz Solange Verina, y los fans de Chiquititas no se lo perdieron. Las chicas conversaron durante media hora vía Instagram y allí Pedano dio detalles de su casamiento y su nueva vida alejada de las cámaras y los sets de televisión.

Marianela Pedano en Chiquititas.

“¡Me casé! Con Martín estamos juntos hace 11 años, nos amamos y nos estamos por ir a vivir afuera del país”, reveló. Junto a su familia, la ex actriz se instalará en Italia, en las cercanías de Milán y la decisión de radicarse en el exterior tiene que ver con que quiere darle una mejor calidad de vida a sus hijos.

"Nos vamos porque queremos estar un poco mejor; yo nunca salí del país y lo vamos a intentar. Me voy a tirar a la pileta y vamos con ganas de trabajar y progresar. Me voy coda mi familia, se va conmigo mi mamá, mi hermana y mi prima. ¡Somos un montón! Solo quiero darle una mejor calidad de mi vida a mis hijos y saber que ellos van a estar bien", aclaró.

“Mi marido me hizo una declaración de amor de novela, me dio el anillo delante de nuestra familia y fue increíble. Aparte no me lo esperaba, fue realmente re sorpresa. Él quería hablar, yo le hice un chiste y le tiré: ´Ay, dale, ¿ahora que ya tenemos fecha me vas a proponer casamiento?´. Empezó a dar todo el discurso y yo casi me muero de amor. Yo estaba crota, tipo ama de casa, pero la escena fue hermosa", contó con entusiasmo Maru.

En un tramo de la charla, Maru contó por qué decidió dar un paso al costado y alejarse del medio artístico. "En su momento, dejé de actuar porque era muy chica y estaba un poco cansada de la sobre exposición. Cuando me hice adolescente, ya no me divertía tanto como cuando era una niña. Lo último que hice fue la película de Trapero y no volví a actuar", recordó.

Aun así Marianela Pedano aseguró que, en ocasiones, extraña la actuación: “Sí. Me pasa cuando veo algo que me gustaría hacer o cuando voy a una obra de teatro. Estoy como espectadora y siento lo que uno siente cuando lo está haciendo: esa cosquillita, esa emoción que te da e imagino a los actores preparándose en las patas del escenario. Lo extraño pero es muy difícil vivir solamente de esto. Ojo, también lo podés hacer como una actividad secundaria, en paralelo con otro trabajo".