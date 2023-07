Salió a la luz la verdadera razón por la que Vicuña elogió a Pampita: "Es un cínico"

Benjamín Vicuña recibió duras críticas por su inesperada declaración de amor a Pampita en los Martín Fierro.

Benjamín Vicuña desató un fuerte repudio en el mundo del espectáculo tras su polémica declaración de amor a Pampita en los premios Martín Fierro. El actor chileno sorprendió a todos al soltar una romántica frase dedicada a la modelo, quien estaba presente en el evento junto a su actual marido, Roberto García Moritán, quien no se tomó la situación para nada bien. El momento generó una gran polémica y miles de figuras del ambiente apuntaron contra Vicuña.

Todo comenzó cuando Vicuña dijo en su discurso: "Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió, me dio a mis hijos maravillosos y me dio un amor. Me dio tantas cosas...". Inmediatamente, todas las miradas se voltearon hacia Pampita y Moritán, quienes se quedaron perplejos al escuchar sus palabras. En este contexto, varios periodistas de espectáculos hicieron eco del momento y lo criticaron duramente.

Connie Ansaldi, panelista de LAM (América TV), opinó que "fue un momento genuino hermoso", que "con el tiempo, Benjamín pudo apreciar cómo es Pampita como mujer y madre" y que "está bien que haya amor después de una relación de pareja". Sin embargo, otras "angelitas", como Fernanda Iglesias, sostuvieron que el gesto de Vicuña había sido manipulador, teniendo en cuenta que su relación con Pampita terminó por sus infidelidades.

"Sí, pero él le hizo muchas cosas... Le fue infiel mil veces. Yo de afuera digo: siniestro, cínico. Le metió bien los cuernos todo el tiempo que pudo", opinó la panelista, sin filtros. "¡Dejate de joder! Tenés un tema con los cuernos porque lo estás viviendo", la frenó Yanina Latorre. "¿Y el daño que hizo?", se preguntó Iglesias, indignada. "Pampita sufrió mucho, pero lo perdonó", opinó Ángel de Brito. "Fernanda, tenés que transitarlo. Un cuerno no es la muerte de nadie", cerró Latorre.

El descargo de Roberto García Moritán tras el discurso de Vicuña para Pampita: "Fue incómodo"

El marido de Pampita también manifestó su opinión al respecto y confesó que no se sintió cómodo con la situación. "Me tomó por sorpresa, pero yo lo conozco mucho, soy el padrastro de sus hijos. Yo sinceramente creo que él empezó a decir algo y después no se sintió representado, y no terminó de redondear la idea", comenzó Moritán en diálogo con LAM.

En este sentido, reconoció que "fue muy importante la historia de ellos y van a estar unidos", pero aclaró que no tiene intenciones "de suplantar a nadie". "Yo vine a ser el marido de Carolina, ser un compañero y ejemplo para sus hijos", reflexionó.

Sin embargo, confesó que no le gustó la actitud de Vicuña. "Él me mandó un mensaje y yo le contesté. No pasa nada, pero por supuesto hubiera preferido que no pase, la situación fue rara", admitió. A pesar de este tenso momento, remarcó que considera a Vicuña como parte de su familia.