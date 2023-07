El incómodo momento del Marido de Pampita con Benjamin Vicuña en los Martín Fierro

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires vivió un incómodo momento en los Martín Fierro. El Marido de Pampita se mostró extraño durante el discurso de Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña fue escogido por los miembros de APTRA como el mejor actor protagonista de ficción del 2022 por El Primero de Nosotros y se llevó su Martín Fierro. Durante el discurso del chileno, Pampita y Roberto García Moritán fueron ponchados por las cámaras de Telefe en varias ocasiones y se notó una extraña expresión en el legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

El artista que trabajó en tiras como Argentina, Tierra de Amor y Venganza y Don Juan y su Bella Dama compitió en la categoría con sus colegas Luciano Castro, Luis Machín y Damián De Santo pero él fue quien se llevó el Martín Fierro. Vicuña dio un extenso discurso dedicado a aquellos que atraviesan una enfermedad terminal o tienen a alguien allegado que está en esa situación, ya que la tira que protagonizó visibilizó esa realidad.

Durante el discurso, Pampita se mostró embelesada por las palabras del padre de sus hijos mayores y no escatimó en aplausos y sonrisas dedicadas al chileno. Por su parte, García Moritán solo mostró una sonrisa incómoda y miradas hacia abajo, evidenciando así sus sensaciones ante la admiración de su esposa a su expareja, con quien estuvo unida durante diez años.

Las palabras de Benjamín Vicuña en su discurso de agradecimiento

"Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió, me dio a mis hijos maravillosos y me dio un amor. Me dio tantas cosas", comenzó su decargo Benjamíon Vicuña y en ese momento el director de los Martín Fierro captó a Pampita, sumergida en una sincera sonrisa ante las plabras de amor de su expareja. Al mismo tiempo, muchos hicieron alusión a que Vicuña mencionó a un solo amor argentino, cuando María Eugenia "La China" Suárez fue su pareja durante años y es madre de sus dos hijos menores.

"Quiero hacer un homenjae a todas las personas que luchan día a día con una enfermedad, sé que esto es una fiesta pero no hay que evitar estos temas porque son parte de la vida. La muerte es parte de la vida", continuó su descargo el actor. Y cerró: "Y esta serie tuvo los huevos para contarlo en Prime Video y en televisión abierta. Este regalo es para los que luchan y para los que acompañan. Gracias por invitarme a hacer una serie que por momentos da signficiado y sentido a lo que hacemos los actores: contar historias de verdad que generen reflexiones en las casas".