Sabrina Rojas le hizo pasar un mal momento al Tucu López: "No podía"

El Tucu López reveló que le tuvo que pedir un extraño favor a Sabrina Rojas cuando empezaron a salir: que no usara prendas con botones.

El Tucu López comenzó un romance con Sabrina Rojas hace relativamente poco y, más allá de lo entusiasmados que están los dos, contó que tuvo que pedirle un gran favor a ella cuando empezaron a conocerse: que no usara prendas con botones.

Existe un tipo de fobia muy poco común, llamada koumpounofobia, que refiere a las personas que le tienen un miedo irracional a los botones. Según el Tucu, éste no es estrictamente su caso, ya que él no les tiene fobia sino un rechazo muy grande. Por su trabajo como locutor, muchas veces tiene que usar prendas con botones, aunque si puede evitarlo lo hace. De igual manera, no puede tolerar que una persona cercana a él los lleve puestos en su ropa.

“Hablar de fobia es distinto a hablar de aversión. Yo tengo una aversión con los botones de plástico. Los tengo y los puedo usar cuando la situación lo amerita. Qué se yo, un laburo… cuando fui a PH (PH, Podemos Hablar) me tuve que vestir medianamente digno, o si tengo un evento o alguna cosa me pongo algo con botones”, explicó.

“Pero igual me da asco, me incomoda. Ahora ella no tiene nada con botones, pero si tuviese algo estaría pendiente”, agregó el Tucu, en referencia a Sabrina Rojas. “Ah, no solo son los tuyos sino los botones de otros”, dijo la entrevistadora, mientras otra le preguntó: “¿Le decís a Sabrina que no se ponga nada con botones?”.

“Se lo sugiero. Cuando nos conocimos le comenté todo mi problemita y ella se copa. El otro día tenía un pulóver con botones en el hombro y yo no la llevaba abrazada, la abrazaba de la manito. Le dije ‘no te puedo abrazar porque tenés los botones’”, relató. “Lo vivo con humor porque es mi manera de salir por el costado de la situación”, cerró.

Qué es la koumpounofobia: la fobia a los botones

Los especialistas de la salud mental remarcan que no es lo mismo sufrir una fobia hacia algo que tenerle aversión. La fobia viene acompañada de un trastorno de ansiedad e interfiere en la vida cotidiana del individuo, generando consecuencias tanto físicas como emocionales. En cambio, la aversión es una repulsión muy fuerte por interactuar con cierto objeto o situación, y aunque pueden generar síntomas similares a la fobia, no genera pánico en el paciente.

La fobia a los botones, al igual que el resto de las fobias, no tiene una explicación racional. Se cree que puede estar asociada a eventos traumáticos que la persona vivió con un botón durante sus primeros años de vida, por ejemplo, haberse tragado uno durante la infancia o, en el peor de los casos, haber sufrido algún abuso durante la niñez.

Las posibilidades son infinitas y no hay una explicación que englobe a todos los casos. Las personas que sufren de koumpounofobia pueden sentir taquicardia, náuseas, sudoración excesiva, tensión muscular, falta de aire, ganas de irse corriendo, entre otros síntomas vinculados a los trastornos de ansiedad. Este temor puede desencadenarse cuando la persona toca o ve un botón, ya sea en sus propias prendas o en las de otros. Hay muchas maneras de tratar las fobias en terapia y una de las más efectivas es la terapia cognitivo conductual.