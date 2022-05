Rusherking reveló cómo empezó su relación con La China Suárez: "Estoy enamorado"

El artista se animó a romper el silencio en PH Podemos Hablar sobre su noviazgo con la actriz. Qué dijo Rusherking en el programa de Telefe.

Rusherking y María Eugenia "La China" Suárez son la pareja del momento. La confirmación de la unión llegó casi sin querer de la mano de un video de la fiesta posterior a la entrega de premios Martín Fierro 2022. Pero, en esta oportunidad, fue el cantante el que se animó a romper el silencio con respecto al romance que están viviendo.

En el programa PH Podemos Hablar (Telefe), que tuvo lugar el pasado sábado 28 de mayo, Andy Kusnetzoff rompió el hielo con la pregunta incómoda hacia Rusherking al consultarle por la exposición mediática que tiene con "La China". Y curiosamente, el cantante confirmó: "Estoy muy enamorado y muy bien, conocí a alguien y de verdad la paso muy bien. Hace mucho no me sentía así, estoy disfrutando mucho de ese proceso".

Fiel a su profesión, la periodista Cristina Pérez aprovechó que tenía a Rusherking a su lado y quiso saber de qué forma lo llama "La China" Suárez en la intimidad, si se refiere a él por su nombre real o por su nombre artístico. El trapero respondió que le dice "Thomy".

Rusherking reveló cómo empezó su relación con "La China" Suárez

Lío Pecoraro se animó a hacer la pregunta que todo el público quería formular y le consultó cómo fue que se conocieron. Sin rodeos, el cantante reveló: "Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, nos hacíamos los boludos, yo no sabía si avanzar o no porque yo de verdad soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Aparte no la conocía hace mucho a ella. Veníamos hablando, obvio, pero no tenía mucha confianza".

Seguido a eso, Cristina Pérez ahondó al preguntar si pasó algo esa noche, pero Rusherking lo negó y explicó: "Yo tuve la mala suerte de que me pasó en los Martín Fierro que me grabaron cuando estaba ahí en una, pero a mí no me gusta nada exponerme y menos en una fiesta. Estar ahí con alguien que recién estoy conociendo me parece mucho". Con respecto a la fiesta en la que se conocieron, agregó: "Nos miramos, estuvimos ahí toda la noche cruzando miraditas y después empezamos a hablar. Después me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos en Madrid, después volvimos para Argentina, nos vimos acá".

La periodista le preguntó si la primera noche de amor entre ellos fue en Madrid o en Argentina, por lo que Rusherking no tuvo problema en aclarar: "Fue acá". Con respecto a qué es lo que más le gusta de "La China" Suárez, indicó: "Cómo es conmigo me enamora mucho".