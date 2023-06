Rosario Ayerdi relató un insólito accidente doméstico que vivió: "Se pegan los dientes"

Rosario Ayerdi relató una secuencia ocurrida cuando fue a hacer las compras al supermercado que casi termina de la peor manera. Qué le pasó a la periodista que trabaja en C5N.

Rosario Ayerdi protagonizó una situación inédita que relató a través de su cuenta oficial de Twitter. La periodista que trabaja en C5N se volvió viral en las redes sociales y generó decenas de reacciones en sus seguidores tras sufrir un desopilante accidente doméstico por un error en una compra.

La secuencia que vivió Ayerdi tiene un toque de humor, pero comenzó como una situación desesperante. "Lo agarras de la góndola, lo compras, lo sacas de la caja de cartón, lo pones en el cepillo de dientes y… sentís que se te pegan los dientes", indicó la periodista.

Es que se equivocó y en vez de comprar pasta dental para cepillarse los dientes, se llevó crema adhesiva para prótesis dental. "Ahí te das cuenta que no es dentífrico y que tenes la dentadura llena de pasta adhesiva. No, no sabía que Corega no tenía dentífricos", dijo en un posteo que se llenó de comentarios.

En el mismo, publicó una imagen del producto donde dice con letra grande que se trataba de una pasta adhesiva con "fijación fuerte todo el día". Afortunadamente no tuvo ningún inconveniente que pase a mayores y sus seguidores no pudieron ocultar la risa. "No me estoy riendo de vos, me estoy riendo con vos ¿ok?"; "Ay me muero"; "Te entiendo perfectamente. Me pasó una vez", fueron algunos de los comentarios expresados.

Una figura de C5N se lanza a la política y será candidato en las Elecciones 2023

Un conductor y periodista de C5N decidió dejar de lado su carrera en los medios para dedicarse a la política y se lanzó como precandidato para las Elecciones 2023. "Lo bueno es lo nuevo", asegura el spot que anuncia su salto al mundo político, con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa.

Se trata del presentador Guillermo Favale, una de las caras habituales y más reconocidas de la pantalla de C5N. Favale será precandidato a intendente del Partido de La Costa por el Frente Renovador, según anunció el propio conductor en un spot que lleva el sello del espacio que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Lo bueno es lo nuevo", afirma su primer anuncio de campaña. El periodista está nuevamente instalado en la ciudad de San Bernardo, junto a su familia, y solo viaja a la Ciudad de Buenos Aires para trabajar en el noticiero que conduce los fines de semana.

Favale también aseguró que "para avanzar en política es necesario involucrarse" y le dejó un mensaje a los habitantes de La Costa. "Los vecinos y vecinas, que aman La Costa tanto como yo, saben que hay mucho por hacer. Por eso, a los que quieren vivir en un lugar mejor y con más oportunidades, los invito a que se sumen", afirma Favale en el spot que lo muestra como precandidato.